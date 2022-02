¿Marvel quiere al director de La Liga de la Justicia y Superman para hacer películas en la Fase 5?

Aunque todavía estamos en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), lo cierto es que Disney ya tiene la mira en lo que vendrá después de esta etapa que significa el adiós de héroes consolidados, quienes ya están cediéndole la estafeta a los nuevos personajes que tendrán la misión de salvarguardar el planeta y el universo.

Todo parece indicar que la Fase 5 llegará hacia finales de 2023 o inicios de 2024 y traerá consigo importantes producciones como las secuelas de Shang-Chi, Capitán América, Deadpool y Spider-Man, así como el debut en el UCM de personajes como Blade (que será interpretado por el ganador del Oscar, Mahershala Alí), Ghost Rider y Nova.

Y todo parece indicar que Marvel echará toda la carne al asador para la próxima fase, ya que podría fichar a uno de los directores más importantes de la actualidad y que ha logrado magistrales peliculas con DC y Warner como Batman vs Superman: el origen de la justicia y su propia versión de La Liga de la Justicia.

Nos referimos a Zack Snyder, quien podría pronto unirse a la lista de exitosos directores que han trabajado en películas de Marvel como Sam Raimi, Jon Watts, Chloé Zhao, Taika Waititi, James Gunn (también trabaja con Warner y DC), los hermanos Anthony y Joe Russo, Jon Favreau, Ryan Coogler y Joss Whedon, éste último fue quien terminó de dirigir La Liga de la Justicia en 2018 cuando Snyder abandonó el proyecto tras el suicidio de su hija.

Se rumora que Marvel ya buscó al director. Foto: @ZackSnyder

¿Zack Snyder llega a Marvel?

Una reciente filtración de Moth Culture afirma que Marvel ya habría buscado al director de Army of the Dead para que se sume a sus filas en la Fase 5 del UCM. Al respecto, medios como CineMásCómics aseguran que podría ser el idóneo para dirigir las películas en solitario de personajes como Ghost Rider, The Punisher o Daredevil (¿quizá con Charlie Cox como protagonista?).

Para nadie es un secreto que Zack Snyder es un director que se caracteriza por películas oscuras y hasta crudas, pues en alguna ocasión mencionó que el cine de superhéroes donde hay enfrentamientos o destrucciones masivas debe mostrar las cosas como son, aunque eso implique heridos o escenas duras; además, es una de las figuras dentro de la industria que suele llamar la atención debido a que impone su visión creativa, incluso sobre la de los productores.

Hace unos meses, el rumor de Snyder trabajando con Marvel en la próxima película de Ghost Rider ya había sonado en redes sociales y el director dijo que aunque se escuchara increíble, la realidad es que no era así. No obstante, Zack aseguró que si en su momento le hubieran propuesto dirigir una, seguramente no habría resultado tan querida por los fans ni costosa.

Pero también aclaró que Marvel no le es indiferente: "Me gusta Marvel. Me gustan las películas de Marvel y me gustan los cómics de Marvel. Hulk siempre ha sido uno de mis favoritos, siempre ... y Iron Man. La respuesta es sí, me gusta Marvel", dijo en 2021 a Wired.

SIGUE LEYENDO:

Dr. Strange: filtran 50 personajes que estarían en el multiverso de la locura