Pati Chapoy reacciona a la nueva canción de Cazzu y aplaude su éxito: “Me parece muy inteligente”

Cazzu sigue dando de qué hablar tras el lanzamiento de su canción “Con otra” que, aseguran los fans, llevaría una serie de indirectas para Ángela Aguilar por su relación con Christian Nodal. El tema desató en redes sociales una ola de reacciones y mensajes de apoyo a la trapera argentina, a los que se sumó Pati Chapoy aplaudiendo el éxito que ha logrado la artista y la manera en la que ha usado la controversia a su favor.

A tan sólo unas horas unas horas de su lanzamiento, "Con otra" ya tiene más de 3 millones de reproducciones en YouTube y cientos de comentarios en los que usuarios reconocen el talento de la cantante argentina y la manera en la que habría reaccionado a la controversia que la rodea por su ruptura con Christian Nodal y el repentino matrimonio de éste con la hija menor de Pepe Aguilar, cuya familia ha impulsado el nuevo lanzamiento del sonorense.

El tema de Julieta Cazzuchelli se ha convertido en tema de conversación en la industria y el programa "Ventaneando" no fue la excepción por lo que Pati Chapoy reaccionó a la canción reconociendo el ingenio de la artista para usar la polémica a su favor y hacer crecer su fama en México. La periodista de espectáculos se dijo complacida por el alboroto que ha generado el proyecto ya que, asegura, es algo que favorece al mundo del espectáculo.

"Lo que me gusta de todo esto, de que ellas o ellos aprovechan una oportunidad muy buena para escribir algo que saben que va a pegar. Al final muchos de los cantautores reconocen que escriben basándose en sus vivencias", dijo Pati Chapoy para después pedir no hacer suposiciones refiriéndose a la supuestas indirectas para Ángela Aguilar: "La música es para eso, para que te identifiques y supongas que se la dedicó a tal o cual", dijo la líder del programa de espectáculos.

La famosa conductora se ha dado a conocer por no temer en decir lo que piensa, por ello, su reacción a una de las grandes polémicas del espectáculo llamó poderosamente la atención. Y es que en ésta también se vio involucrada Belinda, quien desató euforia entre sus fans por el mensaje que le dedicó a Cazzu en su cuenta de Instagram ante el éxito de "Con otra", algo por que ya exigieron una colaboración.

"Me parece muy inteligente de Cazzu que haya hecho eso para darse a conocer en México, porque aquí no es tan conocida (...) Se sube (Belinda) y salimos ganando todos los fanáticos porque es lo que nos gusta. A mí me encanta que pase todo esto, ganamos nosotros y lloramos y todo, que cosa tan linda", añadió la periodista.