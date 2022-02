¿Dónde ver '8 Mile' la película de Eminem que cuenta la historia de su vida?

Tras su irrupción en la escena musical de Estados Unidos a principios de los dos mil, Eminem se convirtió en uno de los raperos más importantes a nivel mundial. 'The Slim Shady' llegó con versos irreverentes, y sin pelos en la lengua criticó el sistema de estrellas de Hollywood y se burló de la cultura pop de ese entonces.

Aunque no todo ha sido éxito en la vida de Marshall Mathers, al empezar su carrera se enfrentó a la desaprobación de la comunidad rapera, por ser blanco. Pues nunca antes, un hombre caucásico había triunfado en el Hip-Hop, género musical creado por los afroamericanos. Sin embargo, tras ser contratado por la disquera Interscope Records, y de la mano de Dr. Dre, que lo apadrinó en su carrera musical, Eminem subió como la espuma.

El primer disco de Eminem fue 'Infinite', publicado en 1996, aunque este material pasó sin pena ni gloria. Fue el álbum The Slim Shady LP el que le abrió las puertas de la fama y con el que ganó un Grammy a mejor álbum de rap en el año 2001. A la fecha, Eminem cuenta con más de 15 premios Grammy por mejor álbum de rap, mejor video musical, y mejor sencillo.

Con su arrollador éxito, vinieron grandes oportunidades para Eminem, como la filmación de '8 Mile', la película sobre su vida con la que ganó un Oscar por mejor soundtrack con la canción "Lose Yourself". Como dato curioso, Eminem no asistió a la ceremonia de premiación porque no aceptó cantar una versión censurada de la melodía, además de que pensó que no se llevaría el premio.

Elenco de la película '8 Mile' y dónde verla en México

Contrario a lo que se pensaba, '8 Mile', fue alabada por la crítica y hoy en día es una película de culto. Además de Emimen, fue protagonizada por la fallecida Brittany Murphy, Kim Bassinger, Tarin Manning, Anthony Mackie, Michael Shannon y Omar Benson Miller.

'8 Mile' trata de un joven de Detroit que quiere hacer una carrera en el Hip-Hop y ganarse el respeto de los raperos afroamericanos. Está inspirada en los inicios de Eminem, aunque el mismo artista aclaró que no toda la película tiene que ver con su vida.

La película de Eminem está disponible en las plataformas de Netflix México, HBO Max, Google Play Películas, YouTube y Apple TV. Aquí puedes ver el tráiler completo de la película:

Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem estará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2022 este domingo 13 de febrero junto a otras leyendas del rap como Dr. Dre, Snoop Dog, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, y se espera que sea uno de los mejores espectáculos jamás presentados en este evento deportivo.