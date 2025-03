Tras declaraciones de Ari Borovoy, Mariana Ochoa amenaza con exhibir documentos que pueden hundir a su ex amigo

Sin duda alguna, en la década de los 90’s, el grupo favorito de adultos y niños era “La Onda Vaselina”, aunque tiempo después se convirtió en OV7, y es que, sistemas y coreografías ponían a todos a bailar y cantar, la agrupación conformada por Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Kalimba, Erika Zaba, M’balia y Oscar, marcó esa época.

Al paso de los años, su fama y éxitos siguieron, sin embargo, en el interior de la agrupación las cosas no estaban bien y más allá del trabajo, la amistad entre varios integrantes se fracturó para siempre y hoy en pleno 2025, Ari Borovoy y Mariana Ochoa enfrentan una guerra de declaraciones que podría dejar muy mal parado a alguno de ellos. Recientemente Ari Borovoy rompió el silencio y habló sobre los conflictos con sus excompañeros, sin embargo, esto no le pareció para nada a Ochoa quien ahora ha amenazado al líder de BoBo con sacar a la luz documentos que podrían destruirlo.

Mariana Ochoa se lanza contra Ari Borovoy

Lejos de quedarse callada, Mariana Ochoa se pronunció ante los medios tras las declaraciones de Borovoy. En un encuentro con la prensa en el aeropuerto, la cantante afirmó que su conciencia está tranquila y negó haber atacado a alguien directamente.

"Si ha habido una dama, he sido yo. He tenido que salir a defenderme, nunca he atacado a nadie", declaró.

No obstante, su respuesta no se limitó a una simple defensa. Ochoa insinuó que posee documentos que podrían comprometer seriamente a Ari Borovoy: "Nomás no colmen mi paciencia porque tengo muchos documentos que podrían salir a la luz", advirtió. Sus palabras dejaron entrever que está dispuesta a tomar cartas en el asunto si las declaraciones de su excompañero continúan en contra de ella. Además de esta situación, la ex OV7 reveló que ya se encuentra trabajando en su nuevo material discográfico.

¿Qué dijo Ari Borovoy?

Recientemente, Ari Borovoy reveló que los integrantes de OV7 firmaron un contrato de confidencialidad que les prohibía hablar negativamente unos de otros. Según el cantante, este acuerdo incluía una "cláusula de prestigio" que debía respetarse por un periodo de cinco años. Durante ese tiempo, él optó por guardar silencio, a pesar de las acusaciones en su contra.

"Por principios, porque lo que firmo, lo honro", afirmó Borovoy, justificando así su decisión de no responder antes. Además, aseguró que, aunque tuvo la posibilidad de emprender acciones legales contra Ochoa por presuntamente incumplir el acuerdo, decidió no hacerlo por respeto a los hijos de ella.

"Yo sí pensé en los hijos de Mariana, ella no lo hizo con los míos", señaló.

La controversia entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy parece estar lejos de llegar a su fin. Mientras uno asegura tener pruebas para limpiar su imagen, la otra insinúa que existen documentos que podrían hundirlo. En este enfrentamiento, los seguidores de OV7 han tomado posturas divididas, generando un debate.