Belinda no es la primera vez que se declara fan de Cazzu, así habló de ella aún cuando la argentina estaba con Nodal

Belinda ha demostrado una vez más que la rivalidad entre mujeres en la industria musical es un mito cuando se trata de talento y admiración. En medio del revuelo que ha causado el estreno de "Con otra", el más reciente sencillo de Cazzu, la cantante española-mexicana no dudó en expresar su entusiasmo por la canción, sorprendiendo a propios y extraños. Su comentario, breve pero significativo, dejó en claro que su reconocimiento hacia la argentina no es algo nuevo.

El gesto de Belinda ha sido interpretado por muchos como una muestra de madurez y sororidad, algo que sus seguidores no dejaron pasar desapercibido. Si bien su relación con Christian Nodal terminó de manera mediática y llena de polémica, la artista ha dejado claro que su interés está en la música y el talento, sin importar los vínculos personales que haya tenido con la expareja de la rapera argentina.

Belinda aplaude a Cazzu en el estreno de Con otra

El 19 de marzo, Cazzu volvió a encender las redes sociales con el lanzamiento de Con otra, una pegajosa cumbia que no tardó en volverse tendencia. La canción, según especulaciones, podría estar inspirada en su reciente separación de Christian Nodal, lo que generó aún más expectativa entre sus seguidores.

Pero lo que realmente causó furor fue el inesperado mensaje de Belinda en la publicación de la argentina. Con emojis de corazón y un comentario entusiasta, la intérprete de Luz sin gravedad escribió: "¡Increíble, La Jefa! ¡Temazo!". Sus palabras no tardaron en viralizarse, y muchos comenzaron a especular sobre una posible colaboración entre ambas artistas, algo que emocionó a sus respectivas comunidades de fans.

Foto: IG @cazzu

No es la primera vez que Belinda elogia a Cazzu

Si bien el comentario en redes encendió las expectativas de una posible relación amistosa o profesional entre ambas, esta no es la primera ocasión en la que Belinda expresa su admiración por Cazzu. En 2023, cuando la trapera argentina aún era pareja de Christian Nodal, ya había hablado de ella con respeto y reconocimiento.

Durante una entrevista, Cazzu mencionó que creció escuchando a Belinda y que siempre la había considerado una artista talentosa. Sus palabras fueron recibidas con gratitud por la intérprete de Bella traición, quien en lugar de evitar el tema, respondió con un halago sincero. “Cazzu me encanta, es una súper artista y me gusta mucho su trabajo, está hermosa”, expresó Belinda ante la prensa, dejando en claro que no había ninguna rivalidad entre ellas.

Las palabras de Belinda contrastan con otras declaraciones que han surgido en el medio cuando se habla de exparejas y nuevas relaciones. A diferencia de los desafortunados comentarios que en su momento hizo Ángela Aguilar sobre Cazzu, la cantante ha mostrado una postura de sororidad y admiración mutua.

¿Se viene una colaboración entre Cazzu y Belinda?

El intercambio de mensajes entre ambas artistas ha desatado especulaciones sobre una posible colaboración musical. Dado que tanto Belinda como Cazzu han demostrado versatilidad en distintos géneros, la idea de una canción es algo que piden los fanáticos de ambas mujeres.

Mientras tanto, los fanáticos seguirán atentos a cualquier interacción entre ellas, con la esperanza de que esta sororidad no solo quede en palabras, sino que se traduzca en un proyecto musical que una sus talentos. Lo que es un hecho es que Belinda no solo respeta el trabajo de Cazzu, sino que también está dispuesta a reconocerlo públicamente, algo que no todas las figuras del medio se atreven a hacer.