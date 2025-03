Así fue la vez que Cazzu dijo admirar la trayectoria y talento de Belinda: VIDEO

Este miércoles 19 de marzo, Cazzu volvió a romper el internet y las redes sociales con el estreno de su nueva canción que lleva por título “Con otra”, un tema al ritmo de la cumbia que pone a bailar a todo aquel que la reproduce, como era de esperarse no se hicieron esperar los comentarios en los que aseguran que ese tema podría ir dedicado a la nueva esposa de su ex Christian Nodal.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de Belinda, sí, la ex prometida de Christian Nodal se hizo presente en las redes sociales de Cazzu, quien aplaudió el talento de la argentina y efusivamente aseguró que “Con otra” es un gran tema, por lo que los comentarios de una colaboración entre ambas mujeres no se hicieron esperar.

El reconocimiento de Belinda hacia el talento de Cazzu hicieron recordar a algunos usuarios la ves que la trapera aún siendo pareja de Christian Nodal se refirió a la rubia como una gran cantante y halagó su belleza, carrera y talento.

Foto: IG @cazzu

La vez que Cazzu se desvivió en halagos hacia Belinda

Debido a las fuertes comparaciones de las que la cantante argentina sufrió con Belinda, cuando Cazzu aún era novia de Nodal, reporteros del programa “Siéntese quien pueda”, platicaron con Cazzu en marzo del 2023 en el aeropuerto en donde por primera vez quien era la actual novia del sonorense habló de la expareja de éste, ósea de Belinda.

La también llamada “Nena Trampa” fue cuestionada en aquel momento sobre lo que piensa de las comparaciones que se han hecho de ella y la exprometida de Nodal, por lo que la cantante argentina se refirió a Belinda con un gran respeto no solo a ella como mujer sino como la exitosa cantante que es.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más grande que la mía, y la verdad es que yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto, me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas de su discografía, la gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y nada le tengo muchísimo respeto”, dijo Cazzu de Belinda

A pesar que la trapera argentina, dijo admirar y respetar la carrera de Belinda, los cuestionamientos sobre las comparaciones entre ambas continuaron, por lo que Cazzu dijo que ella no está interesada en saber de ese tipo de comentarios: “No sé quién me compara y que no sé me imagino que a la gente le divierte comparar pero no me siento comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, dijo Cazzu

¿Cazzu y Belinda se unen?

Pese a los comentarios que Belinda hizo sobre el nuevo tema de Cazzu, hasta el momento la cantante argentina no se ha pronunciado al respecto, por lo menos no lo ha hecho de manera pública, pues fanáticas de ambas mujeres están deseosos por que ya exista una colaboración entre la trapera y la creadora de los corridos coquettes.