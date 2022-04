Un misterioso código QR sale en el primer capítulo de Moon Knight, ¿qué pasa si lo escaneas?

Este miércoles 30 de marzo por fin llegó al catálogo de Disney Plus la primera serie de Marvel del año. El actor guatemalteco Oscar Isaac hizo su tan esperado debut en el Universo Cinematográfico (UCM) con Steven Grant/Marc Spector, cuyo alias es Moon Knight, un justiciero que viste de blanco y porta una luna en el pecho.

Este personaje de los cómics no es tan conocido como otros que ya hemos visto antes en el UCM, tanto en el cine como en la televisión. Es por ello que la serie podría abarcar un poco de sus orígenes y, de hecho, ya en el primer episodio pudimos ver un poco de los demonios internos a los que se enfrenta el protagonista, ya que padece un trastorno de personalidad disociativo.

ALERTA DE SPOILER: Durante el capítulo 1 de la serie, pudimos ver a Steve llegando al museo de Londres donde trabaja como vendedor en la tienda de regalos. El hombre llega -tarde de nuevo- a su empleo y todos pensaríamos que es un guía de turistas experto en la cultura egipcia, ya que le da una explicación muy detallada a una niña que está observando una pequeña réplica de la Pirámide de Guiza.

No muchos vieron con facilidad el regalo que Marvel le dejó a sus fans. Foto: Disney+

Entonces, luego se dirige con ella hacia un sarcófago en exhibición y comienza a explicarle cómo es que los egipcios momificaban a sus faraones. Pero justamente en esa escena que solo los ojos más entrenados pudieron notar un "easter egg" que Marvel le dejó como regalo a sus fans para que conozcan más sobre Moon Knight: un código QR en la pared de la sala.

¿A dónde te lleva el código?

A simple vista el código QR es impeceptible y solo se puede ver si pausas el capítulo, además, muchos creerían que éste sólo forma parte de la decoración. Sin embargo, algunos curiosos se dieron a la tarea de apuntar el lector de sus celulares a la pantalla de la televisión para ver si es que llevaba a algún lado.

Y sí. El código QR te redirige a un sitio donde Marvel le regala la versión digital del cómic Werewolf by Night #32 de 1975, en el cual apareció por primera vez Moon Knight. El personaje nació justo ese año de la mano de Doug Moench y Don Perlin y es encarnado por Marc Spector, un ex Marine y ex agente de la CIA experto en combate y estrategia que tras desertar se convierte en soldado, a quien mandan a una misión en Sudán y dan por muerto luego de quedar mal herido en pleno desierto.

Ahí, tiene un encuentro con Khonshu, dios egipcio de la Luna, quien le ofrece salvarle la vida y darle sus poderes a cambio de convertirse en su "agente" en la Tierra. Entonces vuelve a Estados Unidos y adopta diferentes personalidades para combatir al crimen; pero, aunado a esto, Marc debe lidiar con un trastorno de personalidad disociativo generado por un trauma de la infancia, el cual lo hace ser también el millonario y ex mercenario Steven Grant; y Jake Lockley, un taxista.

Leyenda

Moon Knight constará de seis capítulos y, como dijimos el primero llegó este 30 de marzo. El resto de los episodios se estrenarán los próximos cinco miércoles a las 01:00 horas (tiempo de México, ya con el cambio de horario). Además de Oscar Isaac, el elenco de la serie incluye a Ethan Hawke, May Calamawy y el fallecido Gaspard Ulliel, quien será Midnight Man, el archirrival del protagonista.

