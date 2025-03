Abuelita del niño Toñito señala a los padres de Mario "N" de cómplices; querían sacar el cuerpo para tirarlo, dice

Habitantes de la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, exigen justicia por la muerte del niño Toñito, quien fue asesinado por uno de sus vecinos. En entrevista con medios locales, la abuelita del menor rompió el silencio y narró cómo fueron los últimos minutos con vida de su nieto, además, denunció que los padres del agresor posiblemente podrían haber estado involucrados en el crimen.

"Mi niño era un niño juguetón y a él le gustaban mucho los videojuegos. Él se iba, por lo regular, saliendo de la escuela (a jugar videojuegos). El miércoles se fue a jugar allá, cuando ya no regresó", dijo la abuelita de Toñito en entrevista. La mujer agregó que el lugar al que el menor iba a jugar se encontraba a una casa de su domicilio y nunca habían tenido problemas con los vecinos que administraban ese establecimiento, por lo que era usual que el niño acudiera a jugar ahí.

La abuelita de Toñito también responsabilizó a los padres del agresor en la tragedia, pues, según relató, los progenitores de Mario "N" tenían conocimiento de las agresiones de su hijo y aún así lo apoyaron en abrir un establecimiento donde estaría en contacto con menores de edad: "no le pusieron un alto, al contrario, hasta le pusieron este negocio y a esto llegó", relató la mujer, quien además contó que ella era la responsable del cuidado de Toñito, esto debido a que la madre del menor ha tenido que trabajar desde que el pequeño nació.

Abuelita de Toñito acusa a los padres del agresor como posibles cómplices

En el municipio de uD83DuDCCD #TenangoDelValle, personal de esta dependencia detuvo a un posible responsable de la muerte y desaparición de un menor de edad. pic.twitter.com/zKLMaVLd9s — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 21, 2025

"Él me dijo que se había ido con un amigo, un vecinito, yo fui a su casa (del otro menor) a preguntar y (sus papás) me dijeron que el niño nunca había salido. Me regrese a donde estaban los juegos y de ahí me dio otra versión, pero ahí estaba la mamá (del agresor), ellos estaban platicando. Desde ahí me di cuenta de que no coincidía lo que él me había dicho. Me dolió mucho que la mamá estaba platicando con él, ¿ustedes creen que no sabía? y yo eso lo veo una burla, porque se unieron a nosotros para andarlo buscando", sentenció la abuelita de Toñito.

La mujer también cuestionó la participación de los padres de Mario "N", pues comentó que el joven probablemente haya necesitado ayuda para subir el cuerpo del niño hasta el tercer piso: "mi pregunta es ¿le ayudaron sus padres a subirlo? Yo me imagino que lo quería sacar para tirarlo, porque el cuerpo lo encontraron a tres pisos de su casa y ¿él solo le subió? yo tengo razón al decir que sus padres fueron cómplices en el asesinato de mi niño", denunció la abuelita de Toñito.

Piden justicia para el pequeño Toñito

Piden que los padres del agresor no salgan en libertad. Foto: freepik.

Ahora, la abuelita de Toñito pide que se haga justicia para el pequeño y que las autoridades investiguen la posible participación de los padres de Mario "N" en el asesinato del menor. "Yo lo que pido es justicia. Él (el agresor) lo asfixió, lo amarró, tuvo lesiones en la cara, hasta las costillas le quebró y abusó de él", narró la mujer al recordar lo que el Ministerio Público le dijo a su hija, la madre de Toñito, sobre las causas de muerte del infante.

"Estaban detenidos los papás y se oyen rumores de que ya salieron. No queremos que salgan, la verdad. Yo quiero justicia para los padres y para él (el agresor)", explicó la abuelita de Toñito al hablar sobre las exigencias que ahora tienen para las autoridades. "Lo que pido es justicia, lo que quiero es que no salgan, que paguen con la justicia", sentenció.