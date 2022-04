Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Tráiler final muestra a Wanda en un emotivo reencuentro

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es sin duda una de las películas de superhéroes más esperadas del año debido a que se perfila a ser la película de Marvel Studios con el mayor número de cameos hasta ahora gracias a que el hechizo de Stephen Strange abrió múltiples realidades y con ellas, vienen las variantes de muchos héroes de los cómics.

Y es que si en No Way Home Jon Watts logró reunir a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, los tres actores que han dado vida a Spider-Man en los últimos 20 años, Sam Raimi tiene en sus manos la posibilidad de juntar a diversas versiones de los personajes de Marvel, así como revivir a aquellos que antes no estaban en sus filas, como los X-Men o Los 4 Fantásticos.

Esta cinta secuela de Doctor Strange, tendrá como protagonistas a Benedict Cumberbatch y a Elizabeth Olsen, quien jugará un importante papel en el multiverso, ya que ahora es momento de demostrar todo el poder que posee no como Wanda Maximoff sino como la Bruja Escarlata.

Marvel liberó este miércoles 6 de abril algunos nuevos pósters promocionales del filme, así como un clip promocional de apenas un minuto que muestra al Doctor Strange hablando de los sueños que tiene a raíz del hechizo, pero a la par de que Stephen lo cuenta, Wanda también habla sobre sus pesadillas.

Nuevos pósters promocionales. Fotos: @DrStrange

El nuevo avance de la película

En este avance de apenas un minuto, podemos tener un vistazo más amplio de algunas variantes confirmadas de Doctor Strange en la cinta, pero también nos da muestra del emotivo reencuentro que Wanda tendrá con sus hijos Billy y Tommy, a quienes "creó" cuando vivía en Belleview durante la serie de WandaVision, pero que después "perdió" cuando decidió liberar al pueblo de su hechizo.

Vale recordar que este miércoles 6 de abril comenzó la preventa de boletos para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que llega a los cines el próximo 6 de mayo; sin embargo, en algunos países, incluido México, los fanáticos del llamado Hechicero Supremo tendrá la oportunidad de verla antes que muchos, en su preestreno del 4 de mayo.

