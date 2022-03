Marvel: ¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de WandaVision 2?

Marvel Studio comenzó con todo la fase 4 de UMC, pero no todos los estrenos tuvieron el éxito que se esperaba. Una de ellas se trata de WandaVision. La serie donde se presentó a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y a Vision (Paul Bettany). Estos personajes tienen un valor importante en esta cuarta fase.

Esta historia significó no solo la primera serie de este proceso de expansión, sino que también fue un gran riesgo para el Universo de Marvel, ya que no pegó de la forma que esperaban, esto a pesar de contar una historia sobre pérdida, aceptación personal, cómo lidiar con el dolor, la ansiedad y la depresión.

A pesar de no ser un éxito en Disney Plus como lo fue Loki, los fans de WandaVision se preguntan si se realizará la segunda entrega de la historia de la Bruja Escarlata. Ante esta duda, Mohamed Diab, director de Caballero Luna, dio información sobre el tema en una entrevista a Games Radar.

Qué pasara con la segunda temporada

El director de "Caballero Luna" expresó que tiene la esperanza de poder realizar una película con los Estudios de Marvel, pero no tiene garantía que esto pueda suceder. Posteriormente expresó su opinión sobre la posibilidad de tener la segunda temporada de la Bruja Escarlata.

“Este mundo se ha vuelto completamente loco. Inclusive con programas tan exitosos como el de Bruja Escarlata y Vision no terminan teniendo una segunda temporada. Ella ha saltado a una película. Tal vez regrese o quizás no lo haga. No lo sé. Y no saberlo es emocionante”, dijo en la entrevista el directo.

Con esto queda claro que existe una alta posibilidad que los fans de WandaVision no puedan ver una secuela en la historia del personaje protagonizado por Elizabeth Olsen. Pero por ahora solo queda esperar a que los directivos de UMC y Disney decidan que pasará con la Burja Escarlata y la explicación de su historia.

