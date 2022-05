Doctor Strange tuvo una película en 1978 y no lo sabías; la reestrenarán junto con Multiverse of Madness | VIDEO

Esta semana por fin se estrena la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de 2022, pero ya desde antes Doctor Strange in the Multiverse of Madness era tema de conversación por todos los rumores que han envuelto a la trama, ya que se dice que será la cinta con el mayor número de cameos en la historia de la franquicia.

Evidentemente, todo hasta ahora son dichos y supuestas filtraciones, pero no sonaría nada descabellado que el genio Sam Raimi incluya en su tan esperado filme a personajes que recién "volvieron" a Marvel como los X-Men o Los 4 Fantásticos tras tener sus derechos en manos de otras productoras, y a otros tantos que teníamos mucho tiempo sin ver en las películas del Universo Marvel.

De lo que sí estamos seguros es que la nueva película ha generado grandes expectativas sobre lo que viene para la saga, ya que tras los hechos de WandaVision, Loki y Spider-Man: No Way Home, hemos podido ver que el multiverso está desatado, y que ahora las posibilidades son tan infinitas como el número de realidades existentes.

El preestreno de la cinta en algunos países, como México, será este miércoles 4 de mayo, mientras que su estreno oficial será el jueves 5 y extrañamente, a Estados Unidos llegará hasta el viernes 6. Se prevé que dure dos horas con seis minutos y que tenga un par de escenas post-créditos, como en la mayoría de las películas del UCM.

En realidad, esta es la tercera película de Doctor Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, protagonizada por Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch y Xochitl Gomez, es secuela de la homónima de 2016, en la que nos cuentan cómo inició Stephen Strange en el mundo de las artes místicas; aunque como ya lo hemos visto en las películas que le siguieron, el personaje ha evolucionado y se ha convertido en un líder de los superhéroes de Marvel que apenas están emergiendo.

Sin embargo, lo que no muchos saben es que no es la segunda, sino la tercera película del Hechicero Supremo. En el UCM sí hay solo dos cintas, pero antes de que existiera ese enorme gigante llamado Marvel Studios, el canal CBS lanzó una película en 1978 que se supone sería el piloto para una serie de Avengers, la cual finalmente no vio la luz pero que la intención de juntar al Hulk de Lou Ferrigno y el Spider-Man de Nicholas Hammond.

Este filme estuvo protagonizado por Peter Hooten como Stephen Strange, Clyde Kusatsu como Wong, Jessica Walter como Morgan LeFay y Anne-Marie Martin como Clea Lake (personaje que ahora se rumora que interpretará la actriz Charlize Theron). En la cinta, el protagonista era un psiquiatra y no un cirujano como ahora, quien obtenía sus poderes de un anillo que le había heredado su padre.

Entonces, Wong y el defensor de la Tierra en turno (Thomas Lindmer) convencieron a Stephen de luchar contra la villana Morgan LeFay (conocida también como Morgana, una de las brujas más poderosas de Marvel), para salvar a Clea, que es interés amoroso del hechicero, pero también a todo el mundo.

Stan Lee, creador del Doctor Strange, expresó entonces su beneplácito por la película y dijo que se trataba de una buena adaptación, sin embargo, la calificación de la crítica no fue buena con la producción, pues consideraron que era aburrida. La lanzaron en VHS en 1987 y 1995, y en DVD en 2016, después del estreno de la primera entrega con Benedict Cumberbatch. Ahora, con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, volverán a reestrenarla, pero ahora en formato Blu Ray.

SIGUE LEYENDO:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Filtran escena post créditos y 'confirman' a 34 personajes

¿Cuándo sale Avengers 5? Estos son todos los rumores sobre el próximo gran crossover del Universo Marvel