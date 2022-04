Doctor Strange 2: Revelan la inesperada relación entre Wanda y Gorr, el villano de Thor: Love and Thunder

Sin duda, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder son dos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel más esperadas del año. Mientras que la primera podría convertirse en la cinta con más cameos en la historia del UCM, Thor será el único Vengador en tener una cuarta película en solitario el próximo mes de julio.

En la secuela de Doctor Strange, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) será uno de los personajes principales junto con Stephen Strange (Bennedict Cumberbatch) y America Chavez (Xochitl Gomez), quienes tendrán que explorar qué es el multiverso, así como las consecuencias que conlleva el alterar la línea del tiempo y con ello, las distintas realidades que existen.

En esta ocasión, lejos de ver a la Wanda que hemos visto en películas anteriores y en su propia serie WandaVision ahora es momento de apreciarla en su máximo esplendor, mostrando el poder que tiene ahora como la Bruja Escarlata, quien se cree lejos de ser la heroína podría convertirse en la contraparte de Doctor Strange.

En tanto, Thor: Love and Thunder significará el regreso de Natalie Portman al Universo Marvel como Jane Foster, el interés amoroso del Vengador interpretado por Chris Hemsworth. Sin embargo, para esta cuarta película de la saga, será la científica quien levante el Mjolnir, por lo que se convertirá en la nueva Diosa del Trueno.

Como mencionamos antes, es muy probable que la Bruja Escarlata se convierta en la antagonista en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mientras que en Thor: Love and Thunder, veremos el debut de uno de los villanos más poderosos de los cómics del Dios del Trueno: Gorr, el llamado "Carnicero de los dioses", quien será interpretado por nada más y nada menos que el actor Christian Bale.

Así como lo lees, el Bruce Wayne/Batman de la exitosa trilogía de Christopher Nolan se suma a la lista de los intérpretes que ya están en las filas de Marvel Studios. El año pasado se habían filtrado unas fotos de cómo lucía el actor caracterizado como el villano, ataviado en un traje blanco, similar al de los cómics, pero sin tantos detalles como el personaje original.

La relación entre Wanda y Gorr

Ahora, a tan solo tres meses del estreno de Love and Thunder y aún sin un tráiler oficial de la cinta, se han filtrado fotografías de las figuras de acción de Marvel Series, en la que vemos cómo lucirán los personajes, entre ellos Gorr, a quien .-en efecto- vemos con un traje y túnica blanca y con algunas marcas en el rostro.

Es probable que no lo veamos con tentáculos y otros elementos característicos del personaje original, que seguramente serían añadidos con GCI (imágenes generadas por computadora). Lo cual, se prestará a que toda la caracterízación que le realicen a Christian Bale será un punto a favor para que, lejos de recurrir al CGI, pueda dar una gran interpretación, como a todas las que nos tiene acostumbrados.

También se aprecia que contará con su peculiar Necroespada, la cual en los cómics es fabricada por Knull -creador de los simbiontes- con la cabeza de un Celestial muerto (a estos personajes todopoderosos ya los vimos en la película Eternals). Pero hay algo que llama la atención de la figura de acción de Gorr: tiene negras las puntas de los dedos, un detalle casi imperceptible.

¿Y qué otro personaje tiene las puntas de los dedos del mismo color? Así es, la Bruja Escarlata, ya a raíz de que se aisla tras los hechos de Belleview, ahora es una hechicera de magia oscura.

¿Qué tienen en común Wanda y Gorr? Fotos: @UnchartedRobbie / @DrStrange

Entonces, en redes sociales circula la teoría de que ambos personajes comparten ese detalle en común no por coincidencia, sino porque Marvel estaría planeando lanzar el primer tráiler oficial de Thor: Love and Thunder como escena post créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual se estrena el próximo 6 de mayo (aunque en varios países habrá funciones de preestreno dos días antes).

