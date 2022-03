Scarlett Johansson y Chris Evans volverían en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Se creía que después de Spider-Man: No Way Home ninguna película de Marvel podría lograr reunir a emblemáticos personajes de sagas pasadas y es que ver en pantalla a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland con sus respectivos villanos parecía una escena difícil de superar.

Pero todo este espectáculo en torno de la más reciente película de Spider-Man parecería nada a lado de lo que el afamado director Sam Raimi estaría por mostrarle al mundo en mayo con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya que ésta se perfila para ser la película de Marvel con el mayor número de cameos; hasta ahora estarían "confirmados" unos 34 personajes, pero algunos insiders afirman que en el filme podríamos ver hasta 50 héroes y villanos de la franquicia.

La secuela de Doctor Strange parece que significará la llegada de nuevos personajes al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), así como la incorporación de algunos más que ya habíamos visto antes en el cine, pero cuyos derechos estaban con otras productoras, como los X-Men, Deadpool o Los 4 Fantásticos.

Esta cinta abordará el desastre que se generó a raíz del hechizo que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) desató tras lanzar un hechizo para que todo el mundo olvidara que Peter Parker era Spider-Man, el cual parecería que salió bien al final; sin embargo, a decir de los avances que ha liberado Marvel, todo indica que no fue así y que la Tierra estará en peligro gracias a los "visitantes" de otras dimensiones. Entonces, tendrá que recurrir a Wanda Maximoff/Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) para tratar de resolverlo.

¿Vuelven dos de los más queridos Vengadores?

Algunos rumores y supuestas filtraciones, a dos meses del estreno de Doctor Strange 2, aseguran que en esta película podríamos ver a dos de las estrellas que iniciaron con el fascinante UCM con Los Vengadores: Scarlett Johansson, quien el año pasado dijo adiós a la franquicia con su película en solitario Viuda Negra, y Chris Evans, el entrañable Capitán América, quien en Avengers: Endgame se despidió del equipo para volver al pasado y ser feliz con su amada Peggy Carter.

Pues bien, el rumor de que ambos volverían para esta ambiciosa producción de Marvel Studios parece cada vez ser más fuerte. En el caso del querido Cap, muchas teorías en redes sociales apuntan a que nunca se dejó en claro en la última película de Avengers sí murió o solo se fue, por lo que podría reaparecer en esta línea temporal que, como confirmó la serie de Loki, no es una cadena de eventos posteriores a lo que ya se vio. De hecho, se dice que podría ser Capitán Hydra, según el leaker Giant Robot.

Aunque otras versiones apuntan a que en este multiverso de la locura podríamos verlo en su faceta de la Antorcha Humana, personaje de Los 4 Fantásticos que interpretó en 2005 y 2007 en la primera saga de estos superhéroes; con ello, se confirmaría -una vez más- que el equipo comandado por el Señor Fantástico, hace oficial su llegada al UCM. Otras teorías incluso dicen que podría salir en el filme haciendo ambos personajes.

Mientras que en el caso de Scarlett Johansson, el insider Harry Bowls afirma que también volvería como Natasha Romanoff en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues habría unos documentos oficiales de Marvel supuestamente filtrados en la red; "su historia se basaría en la popular trama cómica, donde Black Widow recoge a Mjolnir (el martillo de Thor)", dice su publicación.

Vale recordar que tras el estreno de Viuda Negra y el pleito con Disney, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, le dio su respaldo total a la actriz y productora, además de que confirmó que participaría en nuevos proyectos "secretos" con la empresa y Disney. Quizá Doctor Strange 2 sería uno de ellos, precisa el portal especializado Doms2Cent, que retomó información de Bowls.

