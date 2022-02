Deadpool sí saldrá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Ryan Reynolds lo "confirmó" en este video

A raíz del estreno de Spider-Man: No Way Home, a los fans les quedó claro que cualquier cosa puede ser posible ya en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por ello ahora todas las miradas están centradas en el próximo estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que promete ser la película con el mayor número de cameos.

Marvel evidentemente no ha revelado quiénes serán todos los personajes que estarán en la secuela de la saga protagonizada por Benedict Cumberbatch. Hasta solo sabemos que lo acompañarán Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlett Witch), Xochitl Gomez (América Chávez), Benedict Wong (Wong) y Sir Patrick Stewart (Profesor X), quien aparece en el segundo tráiler presentado el pasado domingo en el Super Bowl LVI.

Mucho se ha dicho sobre la aparición de otros superhéroes que ya hemos visto en las cintas anteriores del UCM, pero también de otros que jamás han salido en las sagas inspiradas en los cómics (¿la variante de Iron Man protagonizada por Tom Cruise?), así como los que hasta hace unos años sus derechos no pertenecían a Marvel, como los X-Men o Los 4 Fantásticos.

Sin embargo, hay otro personaje muy querido por los amantes de los cómics que no entra en la categoría de los héroes pero tampoco en la de los villanos. Nos referimos a Deadpool, el mercenario interpretado por Ryan Reynolds en un par de películas hechas por Fox, y quien se rumora (y espera) que llegue pronto al Universo Cinematográfico de Marvel.

Los rumores sobre que estará en la secuela de Doctor Strange ya llegaron a oídos del protagonista, pues durante una entrevista este miércoles 16 de febrero con Variety, le preguntaron si saldrá en la cinta. Entonces, el carismático actor canadiense mencionó:

"Se supone que no debería decir nada al respecto, pero realmente no aparezco en la película. Lo prometo, no estoy en la película", dijo con un tono que recuerda todas esas veces que Andrew Garfield negaba que aparecería en Spider-Man: No Way Home.

¿Un guiño a Deadpool en el nuevo póster promocional?

Ese comentario irónico de Ryan Reynolds negando que aparecerá que Doctor Strange in the Multiverse of Madness más que un desmentido parece una confirmación escondida. Además, desde el domingo que Marvel liberó el segundo tráiler de la cinta del hechicero supremo y un nuevo póster promocional, circulan análisis de los fans que reafirmarían que el Señor Pool sí tendría una participación en ella.

Y es que en el póster se aprecia a Doctor Strange rompiendo las paredes dimensionales cual si fueran de cristal. Entonces en los trozos de vidrio más grandes se aprecian los rostros de Stephen, Wanda, Wong, America y Barón Mordo. Sin embargo, no muchos prestaron atencióna los reflejos de los pedazos más pequeños y justo en uno de ellos es en el que se confirmaría la llegada de Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel.

Al hacerle zoom a un trocito de cristal, se pueden apreciar -supuestamente- un par de puntos blancos dentro de una silueta con motivos rojos y negros, los cuales son característicos del traje del mercenario interpretado por Reynolds. Habrá que esperar al próximo 5 de mayo para confirmar o desmentir si es que Deadpool y otros personajes nuevos y de las anteriores películas aparecerán en el multiverso de la locura.

