Spider-Man: Filtran cuándo llegará Miles Morales al Universo Cinematográfico de Marvel

A más de un mes de su estreno, Spider-Man: No Way Home sigue en cartelera, continúa recaudando millones de dólares y sigue escalando peldaños en el Top 10 de las películas más taquilleras de la historia. Y todo gracias a Jon Watts, quien hizo posible el Spider-Verse y reunió en la pantalla a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Esta cinta completó la trilogía para la que Holland había firmado contrato, por lo que su continuidad en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está en el aire. Durante una reciente entrevista con Deadline, en la que estuvieron los tres Spider-Man, confirmó que no sabe si volverá a portar el traje pero que sin duda, ser el superhéroe arácnido creado por Stan Lee y Steve Ditko ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

Durante la gira de promoción de No Way Home, Tom Holland afirmó que si se decidía que él no volvería a ser el amigable vecino de Nueva York él sin duda apoyaría a su sucesor, asimismo, expresó que el personajes de Miles Morales sería el idóneo para llegar pronto al UCM en una nueva adaptación cinematográfica y es que, después de Peter Parker, Miles es el segundo Spider-Man más importante en los cómics.

En los cómics, Miles Morales es el sucesor de su maestro, Peter Parker. Foto: Especial

Quién es Miles Morales

En Spider-Man: No Way Home, hay una referencia a Miles Morales cuando Max Dillon (Electro) es curado y hace las paces con el Spider-Man de Andrew Garfield. En los andamios de la estatua de la libertad, el personaje de Jamie Foxx le die todas sus cualidades a Peter y le dice que tenía la ilusión de que fuera negro. Entonces, el héroe le dice "probablemente haya un Spider-Man negro por ahí".

Y es que Miles Morales es un joven afrodescendiente con raíces latinas de Brooklyn que en su momento causó molestia por parte de los detractores del personaje que acusaban una falsa inclusión. Aunque lo cierto es que Miles es un digno sucesor de Peter Parker tras la muerte del personaje en el cómic Ultimate Fallout de 2011.

La popularidad de Miles Morales creció como espuma porque su llegada coincidió con el boom de Barack Obama, quien como todos sabemos, fue el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos; pero también porque logró llegar a los niños y adolescentes de un sector vulnerable e históricamente discriminado en el país del norte.

Como sucesor de Peter Parker, hemos visto a Miles Morales protagonizar su propia película animada en 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse, un filme que logró lo que hasta entonces no había hecho ningún director con las películas de Sony: comprobar que existe el multiverso y que hay tantas variantes de una persona como realidades alternas.

El éxito de esta cinta cinta fue arrasador ya que en 2019 ganó como Mejor Película Animada en los Golden Globes, así como en los premios de la Crítica Cinematográfica, los BAFTA y el Oscar. Y ahora, su secuela, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part 1) llegará a los cines en octubre de este año.

Pero a este chico también lo hemos visto protagonizar uno de los videojuegos de Sony más exitosos de los últimos años, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, el cual llegó en exclusiva para las PlayStation 4 y 5 en noviembre de 2020. En éste título obviamente se cuenta la historia del superhéroe afroamericano y cómo continúa con el legado de su maestro Peter Parker.

¿Ya hay fecha para que llegue al UCM?

Al ser el sucesor de Peter Parker en los cómics, es evidente que en algún momento Sony y Marvel Studios quieran llevar a la pantalla grande la historia de Miles Morales como parte de la nueva cara del UCM que ya ha comenzado a darle la bienvenida a nuevos líderes. Tom Holland ya dejó la posibilidad abierta para que Miles llegue pronto al cine, pero la duda hasta ahora era ¿cuándo?

Recientemente el insider ViewerAnon (@ViewerAnon) soltó un bombazo que daría detalles sobre la llegada del Spider-Man afrodescendiente al Universo Cinematográfico de Marvel. De acuerdo con dicha filtración, sería en Spider-Man 4: "Peter lo conocería mientras estaba conmocionado después de No Way Home y se unirán en el transcurso de la película", publicó en su cuenta de Twitter.

La pregunta entonces sería en qué cuarta película podría llegar Miles Morales. Evidentemente, Tom Holland aún no sabe (dijo) si tendrá una cuarta entrega siendo el amigable Hombre Araña, pero por otro lado, Tobey Maguire recientemente confesó que su ciclo aún no terminaba, lo cual reforzaría los rumores de que tendría su cuarta película luego del éxito conseguido en Spider-Man: No Way Home, lo cual serviría como cierre para el personaje que interpretó por primera vez hace 20 años.

Además, en torno del rumor de que Miles Morales será el próximo Spider-Man en el Universo Marvel, hay un reconocido actor que ya ha alzado la mano para interpretarlo en la pantalla grande. Se trata de Jaden Smith, hijo del legendario Will Smith, quien encendió las redes sociales a mediados de enero con una máscara de Spider-Man.

¿Jaden Smith será el próximo Spider-Man? Foto: @jaden

