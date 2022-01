Stan Lee iba a tener un "cameo" en Spider-Man: No Way Home; ya publicaron el guion de la película

En un mes, Spider-Man: No Way Home ya se colocó como una de las películas más taquilleras no solo de la pandemia, sino de la historia. El hecho de haber reunido a los tres queridos actores que han dado vida al superhéroe arácnido a lo largo de 20 años sin duda le fue redituable a Marvel Studios y Sony.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield representan a tres diferentes generaciones que crecieron viendo a Spider-Man en la pantalla grande, por lo que verlos juntos en la misma película fue un gran acierto de Jon Watts, a quien ahora se le agradece por haber hecho posible el llamado Spider-Verse.

Los tres actores tuvieron que mentir durante meses sobre la posibilidad de estar juntos en No Way Home, sobre todo Garfield, quien todo el año estuvo de gira promocionando sus películas. Pero ahora que ya todo se sabe y no cuenta como spoiler el decir que los tres combatieron contra villanos de las tres sagas, decidieron revelar el guion de la cinta que hasta ahora ha recaudado mil 478 millones de dólares.

Arte promocional de los tres Spider-Man. Foto: Sony Pictures

Stan Lee iba a salir en Spider-Man: No Way Home

Los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers compartieron el documento de 182 cuartillas con Deadline y en el se pueden apreciar los diálogos de todas las escenas que hicieron estallar en el cine a los amantes de Spider-Man. Pero The Direct lo leyó a detalle y encontró que en la cinta habría un homenaje a Stan Lee, artista que creó al personaje junto con Steve Ditko en 1962.

Y es que para nadie es un secreto que el dibujante estadounidense es uno de los que más se extrañan en las películas y series de Marvel, ya que tuvo cameos prácticamente en todas hasta 2019, cuando se estrenó Avengers: Endgame. Vale recordar que Stan Lee murió a los 95 años el 21 de noviembre de 2018.

Entre 1989 y 2019, a Stan Lee lo vimos ser un trabajador de biblioteca, un vendedor de hot dogs, un cartero, un guardia de seguridad, un juez, un millonario, un camionero, un general de la Segunda Guerra Mundial, un paciente psiquiátrico, un donjuan galáctico, un animador en un club de striptease y hasta un conductor de autobús. Y luego de su muerte, no volvió a aparecer en pantalla.

Y eso iba a cambiar en Spider-Man: No Way Home, ya que Jon Watts iba a rendirle un homenaje en la parte final de la película, poniendo a "alguien parecido a Stan Lee" en la cafetería donde trabaja MJ justo en el momento en que Peter Parker entra para tratar de hablarle después de que borraran de la memoria de todo mundo que él era el verdadero Spider-Man. Sin embargo, al final la escena no vio la luz al final.

En el guion se aprecia que cuando Peter entra al establecimiento, MJ está platicando con un hombre mayor que se parece mucho al creador de Spider-Man, pero entonces ella voltea hacia la puerta y saluda con la mano. Su amado, desconcertado, cree que le está diciendo hola a él, pero pronto descubre que en realidad le está dando la bienvenida a Ned, quien obvio tampoco lo reconoce.

