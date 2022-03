Este querido Vengador volverá para la serie Secret Invasion, con Samuel L. Jackson y Emilia Clarke

Una de las series de Marvel Studios más esperadas para este año es quizá Secret Invasion, la cual protagonizarán Samuel L. Jackson y Cobie Smulders, quienes regresan con sus emblemáticos personajes Nick Fury y Maria Hill, y a la cual se suman importantes personalidades como Olivia Colman, Emilia Clarke y Ben Mendelsohn.

Estos dos últimos sin duda tendrán un importante papel en la serie que llega este año a Disney Plus, ya que serán dos de los líderes Skrull que están en la Tierra después de que su raza alienígena fuera vencida por los Kree. En algún punto de la historia, los Skrull se unen al líder de S.H.I.E.L.D. y otras heroínas como Monica Rambeau (Foton, personaje al que ya vimos en Wandavision) y Carol Danvers (Capitana Marvel, interpretada en el UCM por Brie Larson).

En Secret Invasion, Mendelson será Talos, el más importante de los Skrull, y Emilia, interpretará a su hija. Si no tienes muchas referencias sobre esta raza alienígena de los cómics, quizá recuerdes una escena post créditos Spider-Man: Far From Home en la que se aprecia a Nick Fury y Maria Hill manejando un lujoso auto, entonces comienzan a discutir y ambos se convierten en Skrull.

Es decir, durante toda la película, Nick y Maria no fueron los verdaderos agentes de S.H.I.E.L.D., sino que se trataba de Talos El Indómito y su esposa Soren; tras revelar su verdadera identidad, Talos le llama por teléfono al verdadero Fury, quien está de vacaciones en una nave donde hay muchos Skrull, raza conocida por su habilidad para cambiar de forma.

El Vengador que volverá para esta serie

Hace algunas semanas se filtraron en internet fotos de las grabaciones de Secret Invasion en Reino Unido, en las que se aprecia a Samuel L. Jackson, Cobis Smulders y Emilia Clarke en las frías calles de Londres. Ahora, nuevas imágenes impactantes del rodaje habrían confirmado el regreso de uno de los Vengadores más queridos, y a quien vimos desde el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La serie sigue rodándose en tierras británicas, solo que ahora la ciudad de Liverpool se ve devastada -quizá tras un fuerte enfrentamiento o una catástrofe natural-, los autos están destruidos y las calles llenas de escombros. En una de las fotos se ve incluso a una extraña critarura que parece un calamar gigante, tal vez proveniente de otro planeta porque, pues, la serie se trata de una invasión alienígena.

En otra fotografía se aprecia un cartel promocional de Rogers: El Musical, que ya vimos en la serie Hawkeye y en un breve guiño en Spider-Man: No Way Home, mientras que en otra foto se confirmaría el regreso de War Machine/James Rhodes, personaje interpretado por Don Cheadle y a quien hemos visto desde el inicio del UCM y recientemente con una breve aparición en la serie The Falcon and The Winter Soldier.

En la imagen se ve la portada de The National, un periódico local, en el que muestra a su personaje -que forma parte del gobierno de los Estados Unidos- reuniéndose con el presidente Ritson, quien está en Londres para "hablar sobre la emergencia". Lo que aún no se sabe es si War Machine/Iron Patriot -quien era un incondicional de Iron Man- tendrá un papel sobresaliente en la serie o si solo tendrá un cameo.

