Se revelan algunos cameos en Dr. Strange II a través de redes sociales, previo a su estreno | VIDEO

La segunda cinta del hechicero supremo, el Dr. Stephen Strange, es una de las más esperadas de la nueva etapa de las historias de Marvel en el cine, luego de que se han cumplido tres años del término de la saga del infinito en el 2019 y las expectativas están a la alza por la fusión de Fox con Disney y con ello, la inclusión de personajes que están regresando a casa.

Las expectativas son altas y en las últimas semanas se han incrementado los rumores sobre la trama del Dr. Strange y el multiverso de la locura, así como de los posibles personajes “sorpresa” que de acuerdo con las filtraciones podremos ver a partir del próximo 4 de mayo.

En horas recientes, usuarios en Twitter han hecho viral un video promocional para televisión, en el que aparecen algunos personajes clave para la trama multiversal que involucra a Stephen Strange y Wanda Maximoff, ahora convertida en la Bruja Escarlata.

En el clip de video, destacan algunos detalles interesantes, el primero es la confirmación de los llamados centinelas de Ultrón, quienes aparecen flanqueando al Dr. Strange en una especie de prisión, misma en la que se confirma (también), el regreso de Patrick Stewart en su personaje del Dr. Charles Xavier de los X-Men.

La aparición de Charles Xavier viene a confirmar lo que ya hace algunas semanas había comentado el propio Stewart en uno de esos spoilers que nadie veía venir, afortunadamente para él y para los fans, la inclusión del universo de los X-Men ya está confirmado.

¿Peggy Carter o Capitán Britania?

Otras dos sorpresas interesantes (sobre todo una de ellas), ha encendido el debate en redes sobre la identidad de dos personajes que no hemos visto en la pantalla grande y tampoco en live action, nos referimos al Iron Man Supreme (aparentemente encarnado por el afamado Tom Cruise) y la aparición de la Agente Carter con el escudo del Capitán América.

En el primer caso, desde que se estrenó el primer avance de la cinta, se especuló que una variante de Tony Stark sería protagonizada por el multipremiado actor de Hollywood, y parece que será realidad, recordemos que este Iron Man es mucho más poderoso que el que hemos visto y podría ser un gran aliado en la lucha en contra de la Bruja Escarlata.

Finalmente, el personaje encarnado por Peggy Carter es un guiño a la serie animada que salió posterior a Loki en Disney Plus, con la premisa de ¿Qué pasaría si…? (What If).

En el primer capítulo de la serie, la agente toma el lugar del Capitán América y se convierte en la portadora del escudo y de los ideales de libertad.

En el video promocional alcanzamos a ver el escudo, pero no se ve a ciencia cierta si es Carter o quizá estamos equivocados y sea, el Capitán Britania, que aún no ha tenido su debut en pantalla grande ni en series en plataforma.

La cinta del Dr. Strange ya está lista el próximo 4 de mayo en su preestreno y el estreno el próximo 7 de mayo a nivel mundial.

