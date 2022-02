Disney revela su calendario de películas para los siguientes seis años | FOTO

La casa del ratón anunció su calendario de producciones para los siguientes seis años, en los que destacan grandes obras para la pantalla grande, con la suma de las franquicias de Marvel, Star Wars, Pixar y ahora las de 20 Century Fox que ya forman parte de la casa de las ideas.

Franquicias como Star Wars, Avatar, Marvel y sus decenas de historias, Indiana Jones, así como las recientes adaptaciones de las historias de Disney animadas pero ahora en Live Action, integran el calendario por lo pronto hasta el 2028.

En este 2022 destacan cintas como Dr. Strange 2 en el Multiverso de la locura, que es una de las cintas más esperadas del año junto con Batman de si rival DC.

También aparece Thor: Love and Thunder, Lightyear, que será la primera apuesta de los estudios Pixar para llevar a la gran pantalla los spin-off de sus personajes más importantes, y este año inician con el amigo inseparable de Woody en Toy Story, Buzz Lightyear.

Continúa con Black Panther: Wakanda Forever a finales de año y por fin, luego de varios años de retrasos la esperads secuela de Avatar del director, James Cameron.

La gran sorpresa será Avatar

En 2023 se espera la llegada de The Marvels, lo que marcaría el regreso de la Capitana Marvel, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, bajo la dirección de James Gunn, así como la Sirenita, Ant-Man and The Wasp 2, una cinta (la quinta) de Indiana Jones y a finales de ese mismo año Rogue Squadron, del universo de Star Wars.

A partir de 2024 se tienen ya las fechas probables de estreno y los proyectos, son embargo, aún no cuentan con título, pero lo que sí sabemos es que la franquicia que más va a crecer en los próximos años será Avatar, que tiene planeado estrenar cuatro películas más a partir de este 2022.

SEGUIR LEYENDO:

Itatí Cantoral se sumará a este importante proyecto de Disney y Pixar

¡Nostalgia por Star Wars y el retorno del Jedi! La puedes disfrutar en El libro de Boba Fett en Disney Plus

¿La reconoces? Esta actriz de Euphoria fue la asistente de 'Beakman' y 'Mamá Imelda' en Coco