Tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sorprende en el Super Bowl LVI, míralo aquí | VIDEO

La tarde de este domingo, la casa editorial Marvel y Disney, sorprendieron con el lanzamiento del segundo avance de la secuela del Dr. Stephen Strange con la cinta Dr. Strange in The Multiverse of Madness, en la que comparte créditos con la hermosa Elizabeth Olsen y por lo que sabemos podrían ser muchos rostros conocidos los que veamos en la pantalla.

En el avance que salió hace apenas unos minutos, se pueden ver escenas que ya habíamos visto en la primera versión, sin embargo, lo que más llamó la atención es la inclusión de algunos "cuadros" de la cinta que nos hace pensar en la inclusión de los personajes que pertenecen al universo Fox.

Los espectadores y usuarios de redes sociales han hecho notar las referencias sobre algunos personajes como la Guardia de Ultrón, un personaje que podría ser la antorcha humana de los 4 fantásticos, una silueta y voz que podría ser la del Profesor Charles Xavier, y en el poster promocional aparece el escudo del Capitán Britania.

Con los recientes acontecimientos de No Way Home, comenzaron a barajarse algunos nombres de posibles héroes que regresarían o visitarían tanto el Dr. Strange como La Bruja Escarlata, mejor conocida como Wanda Maximoff.

En semanas recientes se han filtrado al menos 50 personajes que podrían aparecer en la secuela del hechicero supremo, sin embargo todo esto son sólo rumores y tendremos que esperar hasta mediados de año para saber si esos rumores son realidad.

En la nueva cinta del "Hechicero Supremo", también estarán en los papeles protagónicos, Xóchitl Gómez, Rachel McAdams, Bruce Campbell, Chiwetel Ejiofor y Benedict Wong.

SEGUIR LEYENDO:

¿Marvel quiere al director de La Liga de la Justicia y Superman para hacer películas en la Fase 5?

Marvel: así se vería Tom Cruise como Iron Man en el multiverso de la locura | VIDEO

Dr. Strange: filtran 50 personajes que estarían en el multiverso de la locura