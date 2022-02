¡Nostalgia por Star Wars y el retorno del Jedi! La puedes disfrutar en El libro de Boba Fett en Disney Plus

En este nivel de Utopía Geek, Montse Simó y Federico Baños platicaron acerca de teorías, aciertos y errores dentro de la serie, con tres invitadazos ñoños, inteligentes y súper divertidos: Finck, escritor y comediante de nerdos podcast, Luis Miguel Moreno, actor de doblaje y con Ollie Wan, gamer y mega fan de Star Wars.

CONTIENE SPOILERS

Como ya sabemos, "El libro de Boba Fett", forma parte de la franquicia Star Wars y al mismo tiempo representa un gran spin-off de The Mandalorian.

… Pero ¿Quién representa a quién?

El neozelandés, Temuera Morrison que ya veíamos en el Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) interpretando a Jango Fett un guerrero mandaloriano y el mejor cazarrecompensas durante los últimos años de la República Galáctica. Y qué decir de su papel como soldado clon CC-2224 apodado Comandante Cody, en Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith.

Para 2020, la sorpresa aumentó, al encarnar a Boba Fett dentro de la serie de televisión The Mandalorian, y para el año en curso observamos a un Temuera más fuerte e intenso, en modo “súper soldado” para la serie que nos atañe “El libro de Boba Fett”.

Y no olvidemos, a Ming-Na Wen, actriz de doble nacionalidad, que recordamos por su papel como Melinda May en Agents of S.H.I.E.L.D, una de las primeras series del UCM. Además, dio voz a Mulan y durante más de 9 años interpretó a la doctora Jing-Mei Chen en la serie Urgencias perteneciente a la cadena de televisión ABC.

Dentro de la serie “El libro de Boba Fett” interpreta a una cazarrecompensas (igual que nuestro querido Temuera) y que además, trabajó para el Imperio Galáctico. Además de dura y despiadada, Fennec Shand, es rescatada por Boba Fett.

No escapa del hate

Por un lado a nuestro querido invitado, Luis Miguel Moreno, le gustó mucho esta serie y a pesar de no ser precisamente lo que esperaba o quería ver, Boba cumplió con las expectativas.

“Este Boba Fett de la época imperial que muchos describen como un asesino a sangre fría que trabajó para el imperio” se encuentra en un nuevo renacer, es como si se encontrará a sí mismo y vemos una actitud súper diferente a lo que albergaba en nuestras mentes y, bueno, cabe señalar que la historia también narra la relación entre este cazarrecompensas y los tuskens, esos humanoides del planeta Tatooine, que siempre observamos portando extrañas y singulares máscaras.

El desarrollo resulta interesante, pero mantiene una fórmula un tanto gastada que si bien posee escenas admirables, no llega a la altura de Mandalorian.

Inicia mal y lento

En los primeros capítulos, así es, los primeros cuatro para ser específicos, vemos lo que ya había confirmado en 2021 Temuera Morrison respecto al uso de flashbacks a la trilogía original de Star Wars y a Robert Rodríguez, director de la serie. Lamentablemente esos flashbacks resultan innecesarios, confusos e incluso estorban para el ritmo natural de la serie.

Quiénes ya se adentraron a los cómics, series y películas, saben el origen de la cicatriz, o conocen alguno que otro detalle de la serie y logra identificarlo con mucha destreza, pero algo que si sale muchísimo de contexto son esas motos de colores que resultan incluso ajenas al tiempo y espacio donde se desarrolla.

Que si el fan-service es adecuado, en exceso, malo o no, cada quién lo decidirá, porque obviamente Star Wars logra unir a diversas generaciones. Pero eso quedará a gusto de cada quién.

No te pierdas este episodio de Utopía Geek: