Asiste a la premier de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, te decimos cómo y dónde

Si eres de los millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que están esperando el estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), entonces esta noticia te encantará, ya que te diremos cómo asistir a la premier de una de las películas que más expectativa han creado.

A pesar de que la película llegara a los cines de México el miércoles 4 de mayo —un día antes que en Estados Unidos—, muchos de los fanáticos del UCM ya no pueden esperar, especialmente porque se ha dicho que este filme podría definir lo qué se verá en las próximas producciones de Marvel.

Así que para hacer menos tormentoso el tiempo que esperas para disfrutar de esta película, te comentamos que a través de la cuenta de Twitter del filme se dio a conocer que compartirán un link para presenciar la alfombra roja de la premier mundial de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, en donde habrá entrevistas con los protagonistas, como Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor y Benedict Wong, así como otros de los actores.

Conéctate a la premier mundial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Para conectarte, te decimos cómo:

Entra este lunes 2 de mayo al siguiente link: https://www.marvel.com/doctor-strange-and-the-multiverse-of-madness-live-red-carpet-premiere

Te podrás registrar recibir algunas sorpresas, que no han sido reveladas hasta el momento.

Te recomendamos que te conectes con bastante tiempo de anticipación, ya que al tratarse de una premier mundial, es probable que muchas personas quieran presenciar el momento, lo que saturaría los servidores y quizá se te complique ingresar a la página.

