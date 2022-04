Tobey Maguire "sale" en el nuevo póster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ¡y nadie lo vio!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es sin duda una de las películas más esperadas de este año. En torno de ella han girado un sin fin de rumores, siendo quizá los más fuertes aquellos que apuntan a que podría convertirse en la primera película con el mayor número de cameos en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Ahora que el multiverso se ha desatado tras un hechizo de Stephen Strange que se salió de control, así como por los viajes en el tiempo de Loki, es probable que converjan personajes de cintas y series de fases pasadas de Marvel, además de la introducción de nuevos héroes y villanos y el "regreso" de otros cuyos derechos no le pertenecían a Marvel, sino a productoras como Fox o Sony.

Al menos eso es lo que la llamada Casa de las ideas nos dejó entrever en el primer tráiler de la secuela de Doctor Strange, cuando se hizo más que evidente la aparición del Profesor Charles Xavier, el líder de los X-Men interpretado por Sir Patrick Stewart. Entonces, las redes creen que podríamos ver a otros personajes de los cómics como Los 4 Fantásticos, Wolverine o Deadpool, por ejemplo.

Tras Spider-Man: No Way Home, quedó claro que todo es posible en el Universo que ha creado Marvel en asociación con otras productoras, en este caso Sony. Y es que vale recordar que Jon Watts logró reunir en pantalla a los tres actores que han dado vida al amigable Hombre Araña en los últimos 20 años: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

¿Tobey aparecerá en este multiverso?

La confirmación del Spiderverse sin duda fue un gran acierto y tuvo enorme aceptación del público y los fans del personaje creado por Stan Lee. Tanto así que la película logró posicionarse como la sexta más taquillera no sólo de la pandemia, sino en la historia del cine moderno. Debido a su éxito arrasador, incluso se rumoró que tanto Maguire como Garfield estarían siendo considerados para futuros proyectos de Marvel.

E inmediatamente la referencia más cercana fue Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues debido a que se dice que tendrá más de una treintena de cameos, sería ahí el regreso -al menos- del Spider-Man de Maguire, lo cual tendría lógica sin consideramos que el director de este nuevo filme es Sam Raimi, el mismo cineasta que allá por 2002 le dio la oportunidad a Tobey de ser el primer Peter Parker en las cintas live-action de Sony.

Los rumores sobre la aparición de Tobey Maguire en esta cinta crecen más conforme se acerca la fecha de estreno, que es este 5 de mayo. Y más ahora, cuando a una semana del lanzamiento, Marvel Studios ha liberado un nuevo póster protagonizado por las variantes de Doctor strange y la Bruja Escarlata, America Chavez, Barón Mordo, Wong y Christine Palmer.

Sin embargo, algunos curiosos que tratan de confirma que Marvel puede poner sutiles guiños en sus imágenes promocionales o tráilers analizaron la imagen y podrían haber encontrado la confirmación de que Tobey estará en la cinta.

Aunado a lo anterior, hace unos días también circularon fotos y videos en internet supuestamente filtrados desde la producción, en los que aparecerían las escenas que grabaron para Doctor Strange 2 Tobey Maguire, Nicolas Cage (Ghost Rider), Ryan Reynolds (Deadpool) y Edward Norton (Hulk).

"Tobey y Hugh Jackman no están en la película...Están guardando las armas más fuertes para Secret Wars. Esperen a Tobey, Andrew y tal vez Hugh en Secret Wars", tuiteó al respecto el portal MarvelVerse.Geek. Vale recordar que se rumora que Secret Wars podría ser el arco de la próxima película crossover de Marvel que está al nivel de la saga de Los Vengadores, quizá para la Fase 5 del UCM.

Secret Wars es una serie de cómics que se publicó entre 1984 y 1985 en la que un personaje llamado The Beyonder "secuestra" a superhéroes y villanos de distintas realidades y los lleva a un planeta ficticio llamado Battleworld. Ahí los pondrá a pelear entre todos, por lo que deberán formar equipos y crear alianzas a fin de ganar estas "guerras secretas" y poder volver a sus universos.

