Meghan Markle habla abiertamente sobre la sexualidad de las mujeres: "Los hombres son aclamados, nosotras despreciadas"

El podcast "Archetypes" se ha convertido en uno de los más esperados cada semana, pues es en donde la exactriz Maghn Markle se muestra sin filtros y defendiendo el rol de las mujeres en la sociedad, algo que no la ha librado de las polémicas por controversiales declaraciones y comentarios; sin embargo, este martes se unió al reclamo de millones de mujeres a nivel mundial al afirmar que son ellas las más criticadas y atacadas si de la sexualidad se trata. Por otro lado, destacó que los hombres son "aclamados" tras haber mantenido intimidad sólo por razón de su género.

Durante el episodio de esta semana, Meghan Markle tuvo como invitada a la actriz y cantante trans Michaela Jaé Rodríguez para conversar sobre "más allá del arquetipo: ser, humano" en donde el tema de la sexualidad de las mujeres no tardó en salir a la plática bajo la idea de las "etiquetas" que se suelen dar sólo por su género. De acuerdo con la esposa del príncipe Harry, el entender la intimidad femenina incluye una larga lista de desprecios sin importar la edad.

Y es que según explicó la sexualidad en las mujeres "es mucho más vilipendiada" en comparación con la de las hombres, pues mientras una mujer de más de 50 se puede seguir catalogando en la etiqueta de "era una zorra en la universidad", para el sexo opuesto es todo lo contrario, ya que ellos son vistos como simples "jugadores" y al hablar abiertamente sobre sus intimidades, suelen ser celebrados y no rechazados.

La duques también visitó su secundaria. (Foto: Especial)

"Tu sexualidad se usa en tu contra", explica Meghan Markle

Por otro lado, la "duquesa difícil" aprovechó para hablar sobre su propio autodescubrimiento en el tema sexual, pues según reveló fue la edad la que la ayudó a explorar y comprender su "divinidad femenina"; sin embargo, también reiteró que esto también tiene implicaciones importantes, ya que esto también se puede usar en contra de las mujeres.

"Pero tu sexualidad puede usarse mucho en tu contra; un hombre es un jugador o se divierte o lo que sea que esté haciendo, a menudo se celebra, incluso se anuncia; sin embargo, para una mujer, no importa si ella quizás es una exitosa mujer de finanzas de 50 años, te prometo que alguien vendrá y dirá 'sí, pero ella era una zorra en la universidad'", dijo la duquesa de Sussex a la actriz de "Sex and the City".

En ese mismo sentido, Meghan Markle también aseguró no entender por qué ocurren casos como estos ni de dónde viene el estigma que rodea a las mujeres y al cómo viven su sexualidad o su autoexploración, mientras que los hombres tienen un panorama totalmente diferente. “Se quedará con ella (el estigma). No entiendo qué tiene el estigma que rodea a las mujeres y su sexualidad, la exploración de su sexualidad que es mucho más vilipendiada que la de un hombre y me pregunto qué es esa experiencia”.

En otras ocasiones también ha hablado del rol de mujer "tonta" que tuvo que seguir. (Foto: Especial)

Asimismo, durante el último episodio de su podcast la exroyal recordó su adolescencia al visitar su secundara, donde no perdió la oportunidad de conversar con una de las estudiantes y demostró que el tema de las etiquitas hacia las mujeres se mantiene presente sin que la edad importe. A pesar de ello se llevó una gran sorpresa cuando una de las jóvenes explicó que sólo había escuchado la palabra "Bimbo" en un video de TikTok.

Cabe recordar que hace unas semanas las palabras "Bimbo" y "perra" fueron el tema central de su conversación con Paris Hilton, pues fue con las que creció y le forjaron la idea que las mujeres rubias son tontas. Por otro lado, el tema también recuerda a los estereotipos que ha rechazado como el rol más vergonzoso en su paso por el mundo del entretenimiento como "la chica del maletín" en donde tenía que lucir bronceados, extensiones de pestañas y cabello.

"Esta idea de la 'tonta', la rubia tonta, esto fue algo que crecí viendo todo el tiempo y aquí tienes... Ellas no la han tenido".

