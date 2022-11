Actriz de She-Hulk defiende a Meghan Markle y afirma que las críticas "muestran cuánto miedo te tienen"

El podcast de Meghan Markle, "Archetypes", sigue dando mucho de qué hablar y en esta ocasión no por alguna polémica declaración de la exroyal como que tiene raíces nigerianas, que siente vergüenza por su pasado en el mundo del espectáculo o incluso que el título de la "duquesa difícil" fue una forma amable con la que la opinión pública la llamó "perra" tras su llegada a la Familia Real Británica. Ahora, su nombre se ha puesto en la mira ya que una aclamada actriz la defendió de las críticas y ataques; por si fuera poco, esta íntima amiga de la esposa del príncipe Harry dijo que es la más solidaría y sin presumirlo.

Se trata de la villana de "She-Hulk", Jameela Jamil, quien bajo la idea que Meghan Markle fue "demonizada" en el pasado, la defendió ante el escrutinio público y desde entonces son grandes amigas. La actriz de Marvel y Shohreh Aghdashloo, quien participó en X-Men, fueron las dos invitadas al podcast de la duquesa de Sussex con el fin de hablar sobre "la audacia de las activistas", una conversación que llevó al agradecimiento y a una profunda reflexión.

Algo que llamó la especial atención de los escuchas fue la cercanía entre la duquesa y Jameela Jamil, a quien no dudó en agradecerle por defenderla ante las críticas. Por su parte, la intérprete de "Tatinia" en "She-Hulk" recordó aquel momento en el que salió a dar la voz por ella, incluso antes que fueran amigas, afirmando que la habían "demonizado" desde su matrimonio con el príncipe Harry y sobre esta calificación, la famosa agregó que es una forma en la que sus críticos demuestra cuánto miedo le tienen.

"Es una cantidad insondable de mi*rda la que te llevas, Meghan. No puedo creerlo. Luché en tu nombre años antes de conocerte porque estaba muy indignada por la retorsión de esta mujer muy normal, muy amable y muy civilizada. Esa demonización solo muestra cuánto miedo tienen de ti", dijo la actriz en el episodio de este martes.

Y es que en el pasado, luego que la actriz se quejó sobre el príncipe Andrés y su presunta relación con Jeffry Epstein y un caso de pedofilia, un usuario de Twitter cuestionó a Jamil sobre por qué odian tanto a Meghan Markle, algo que no dudó en responder desde esta perspectiva del miedo que le tienen, especialmente desde el patriarcado.

"Porque ella no es blanca y porque ella es inteligente, fuerte, obstinada, rebelde, hermosa, feliz y tiene todo lo que ellos nunca tendrán. Es una amenaza aterradora para el patriarcado porque no encaja en el estereotipo de mujer. La desacreditan porque no pueden matarla".

Antes de la intervención de Meghan Markle, la también activista británica explicó que lamentaba mucho que la royal hubiera tenido que pasar y soportar las duras críticas, posiblemente también incluido su título de la "duquesa difícil". Por supuesto, la cercanía que mantienen las famosas va más allá, pues incluso durante momentos en los que han pensado en el suicidio han estado juntas. Y es que para nadie es secreto que la esposa de Harry llegó a pensar en el suicidio, mientras que Jameela Jamil, reveló haber pasado por un escenario similar.

"Has sido una voz tan aleccionadora de apoyo inquebrantable para mí. Y la gente no sabe que con frecuencia te acercas a mujeres que están pasando por un momento muy, muy difícil. Te comunicas con nosotros. No lo haces públicamente. No vienes a buscar gloria, pero en privado te acercas a nosotros en nuestros momentos más solitarios y desesperados. Y necesitamos más de eso en el mundo", dijo la actriz.

Por otro lado, la antagonista de "She-Hulk" también aprovechó para celebrar la excelente relación que Meghan Markle y el príncipe Harry mantienen y para ello hizo una comparación con su pareja actual, James Blake, además que los cuatro han convivido como íntimos amigos.

"Él (James Blak) me entiende y es un ser humano increíble, un amigo increíble y no creo que hubiera podido soportar todo esto sin él. Y sé que tienes una dinámica muy similar con Harry y, de hecho, cuando los cuatro nos conocimos esa vez, fue una dinámica muy dulce de dos relaciones muy similares y fue muy agradable para mí ver eso", dijo Jameela Jamil.

¿Meghan Markle se siente rechazada por ser activista?

Durante la conversación enfocada al papel de las activistas, en especial al rol de la mujer, Meghan Markle explicó una vez más el papel de la sociedad y de los críticos, pues afirmó que ellas suelen ser rechazadas porque el resto quiere que "se sientan pequeñas". Aunque en esta ocasión no dijo sentirse identificada, luego de los comentarios que la han llevado a la mira mundial como las acusaciones de racismo dentro de la Familñia Real Británica, además de su comparación con Nelson Mandela, sí afirmó notar un rechazo de muchas personas hacia quienes se convierten en defensoras.

"Empecé a notar esto, casi poner los ojos en blanco cuando alguien mencionaba a una mujer que lucha por una causa", explicó antes de agregar algunos de los comentarios más comunes de quienes critican la labor de las activistas, quienes suelen pensar: "Aquí va otra vez o ¿por qué no puede simplemente sentarse?", dijo Meghan Markle ante sus invitadas.

