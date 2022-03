Los tristes candidatos de la oposición

Comenzaron los destapes. La semana anterior, el diputado federal del PAN, Gabriel Quadri, anunció que tiene aspiraciones para competir en la contienda presidencial de 2024. Esta sería la segunda ocasión en la que se postularía como candidato, recordando que en 2012 fue el abanderado del partido Nueva Alianza.

Este no es el primer anuncio que se hace para encontrar a un candidato opositor. El banderazo de salida lo dio el dirigente nacional, Marko Cortés, en una plenaria legislativa, en la que mencionó algunos nombres, como los gobernadores Mauricio Vila, Maru Campos, Mauricio Kuri, Francisco García Cabeza de Vaca; además de Santiago Creel, Ricardo Anaya y Lilly Téllez, e incluso, les pidió que “ya empiecen a moverse”.

El anuncio prematuro revela que a dos años de la elección presidencial, en Acción Nacional no cuentan con un perfil que atraiga al electorado, por lo que deberán construirlo. Aunque la situación de derrota es latente, algo que ya había señalado el mismo dirigente nacional. En un audio anticipó la derrota de su partido y de la alianza Va por México en las elecciones presidenciales, así como en las gubernaturas de este año. En sus palabras, no cuentan con candidatos firmes para competir ante Morena y solo verán “que se puede rescatar”.

La falta de figuras en el PAN, hace que prácticamente cualquiera pueda llegar a tener la candidatura y también la derrota asegurada, hasta el momento así lo demuestran las encuestas. Al preguntársele a la población sobre la elección para el próximo Presidente de México, la alianza de Morena tiene 44.6 por ciento de intención de voto, mientras que el PRI-PAN-PRD cuentan con 28.9 por ciento, de acuerdo con la última encuesta de Massive Caller. La alianza no está exenta de problemas, ya que deben estar de acuerdo en un candidato en común y tanto el PRI como el PRD van a querer a impulsar a alguien de su partido, aunque también de momento no se vislumbra a nadie. Será difícil que logren un acuerdo si desde ahora el PAN está tratando imponer candidato.

Lo peor de la Alianza es que no sólo adolecen de buenos perfiles, también de propuestas. No hay un proyecto de nación, no hay algo que motive al electorado, y únicamente se han montado en estar en contra de cada propuesta del Presidente López Obrador. La oposición asume de manera errónea que, al atacar y tratar de desprestigiar al actual proyecto, automáticamente se enriquece el otro. La oposición se concentra en que disminuya la popularidad del mandatario, antes de ocuparse y hacer propuestas de altura.

La oposición también enfrenta un escenario complicado en la Ciudad de México. De acuerdo con los datos de la última encuesta de Massive Caller, la coalición de Morena supera por 12.3 por ciento a la oposición en las preferencias, y Mario Delgado se posiciona al frente para ser el próximo Jefe de Gobierno de la capital. Al parecer, la ciudadanía aprueba el trabajo que ha hecho Claudia Sheinbaum, y volvería a votar por Morena.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

ARTUROAVILAANAYA@GMAIL.COM

@ARTUROAVILA_MX

PAL