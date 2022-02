¿Están o no están con el proyecto de AMLO?

Desde la creación del PRD hace 33 años, México no había presenciado el crecimiento de un partido político de izquierda de tal magnitud como lo ha hecho Morena. Sin duda, el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido fundamental para inspirar e impulsar un movimiento que se posiciona ahora como la primera fuerza política del país.

El avance de Morena ha sido histórico. El partido compitió por primera vez en 2015, y pasó de obtener poco más de 8 por ciento de la votación, a gobernar a más de 60 millones de mexicanos en 2021, debido a su triunfo en 16 entidades. Con los comicios que habrá éste y el siguiente año, es probable que llegue a la próxima elección presidencial en un escenario donde gobierne en 24 estados. Este crecimiento ha sido producto del trabajo cercano a la gente, y a que se ha gobernado escuchando e impulsando a los sectores más vulnerables. El proyecto de nación y el auge del partido han despertado el interés de muchos actores por contender a través de Morena. No todos pueden ser elegidos y varios han quedado inconformes, especialmente los no beneficiados con las candidaturas.

Al respecto, la dirigencia nacional ha tomado acción, ahora hay un cambio en la forma de elegir a los candidatos. Para la elección de candidatos a las gubernaturas se realizaron varias encuestas con una metodología abierta para asegurar la transparencia. Sin embargo, no todos han quedado contentos con el resultado. Algunos quejosos han recurrido a las instancias internas del partido, mientras que, otros han realizado ataques a los órganos de decisión y a las figuras que lo encabezan, como ocurrió recientemente en Durango y en Aguascalientes.

La semana anterior, durante su visita a Aguascalientes para acompañar a Nora Ruvalcaba en un evento de unidad, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, fue atacado por supuestos “militantes inconformes” que se enmascararon para no revelar su identidad, encabezados por el extitular del Instituto para Devolverle al pueblo lo Robado (Indep), Ricardo Rodríguez.

Rodríguez fue señalado por Jaime Cárdenas, quien quedó al frente del Indep tras su salida, por realizar malos manejos en el instituto, como irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no beneficiaban al Estado, mutilación de joyas y contratos a favor de las empresas y no de la dependencia, así como conductas contrarias a las normas.

Las diferencias en el partido son naturales. En la democracia no todos quedan contentos con los resultados, pero hay canales institucionales para dirimir las inconformidades. Atacar a los dirigentes, ataviados con máscaras y sin dar la cara es una muestra de cobardía, algo que no se debería tolerar, no solo en Aguascalientes, tampoco en otras entidades donde los que no fueron favorecidos repiten este tipo de actitudes. Hechos como los de Aguascalientes y Durango dejan en duda si los inconformes realmente estaban con el proyecto de nación del Presidente, o como Rodríguez, el interés era personal. Valdría la pena preguntarse si alguna vez estuvieron comprometidos.

