El as bajo la manga vs Trump

Mucho se ha dicho que Luis Videgaray podría ser una figura de auxilio (en la mira de Sheinbaum, Ebrard y De la Fuente), para recalar en los adversos terrenos que el “renovado” Trump ofrece, por su presunta cercanía con algunos personajes del magnate, aunque ya no tengan el poder que ostentaron durante su primer periodo como presidente.

Lo cierto es que el “Videgaray de hoy” no podría avanzar mucho dentro de los nuevos perfiles “trumpistas” (aunque tenga “amistad” con Ivanka Trump), sin que el gobierno mexicano le dé “autoridad para negociar”… y esa sólo la tienen Marcelo Ebrard, Juan Ramón De la Fuente y hasta Esteban Moctezuma.

La figura del excanciller Videgaray no es muy aceptada en Palacio Nacional, aunque haya estado presente en los eventos más destacados previos a la toma de protesta de Trump, particularmente porque el también extitular de Hacienda no podría replicar las respuestas frontales que el actual gobierno ha manejado, no es su estilo.

En la oficina de la presidenta han pensado en solicitar, a manera de plus, que un personaje al que Trump le guarda aprecio se reactive, aunque se haya negado a dar señales de vida desde hace un buen rato: el expresidente López Obrador. Puede no parecer, pero el duro magnate le tiene consideración.

Si AMLO recibe la petición expresa y consensuada de la presidencia (tal como alguna vez lo dijo antes de “desaparecer”), estaría dispuesto a unirse a Ebrard (quien también trató mucho tiempo con Trump), en la cruzada de negociaciones, ante la versión recrudecida y sin filtros del magnate estadunidense.

Veremos pues si Sheinbaum decide solicitar ayuda “diplomática” a su amigo de toda la vida, aunque se antoja (según me lo hacen saber), ciertamente difícil “saquen de su tiempo de receso” al líder moral de la 4T; tendría que ser un auténtico caso de fuerza mayor… y Trump podría serlo.

En Palacio Nacional están conscientes que, en general, la población ve con buenos ojos la forma en que el gobierno ha respondido a Donald Trump. Habrá que estar pendientes de la probable incorporación de AMLO, y del hipotético equipo que pudiera hacer con Ebrard y De la Fuente.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.

POR ALEJANDRO AGUIRRE GUERRERO

PAL