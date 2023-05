Volcán Popocatépetl: ¿puede nacer un nuevo volcán en la CDMX si hace erupción?

Desde hace un par de semanas, el volcán Popocatépetl ha tenido gran actividad por lo que las especulaciones sobre una posible erupción devastadora ha mantenido a los habitantes del estado de Puebla en incertidumbre, con la caída constante de ceniza y los tremores que ocasiona la actividad volcánica se han creado muchas dudas en cuanto al volcán ubicado entre los estados de Morelos, Puebla y Estado de México y una de ellas es si es posible presenciar el nacimiento de otro volcán si éste llegara a tener una erupción más fuerte.

De acuerdo con el géografo Sócrates Carlos Villar Pérez, quien además es maestro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y montañista certificado, los volcanes son aparatos geológicos por donde la presión inmedible que habita en el núcleo de la tierra se libera; éstos se forman en las líneas de debilidad, es decir, en los bordes de las placas tectónicas y debido al suelo que existe en el territorio mexicano, sumado a la gran tensión que se genera al interior de la tierra, da como resultado la formación de alrededor de cinco mil volcanes en todo el país.

La actividad volcánica del Popocatépetl ha alertado a la población.

Fotografía: Cuartoscuro.

Dentro de la tierra hay energía contenida y toda esta energía que se encuentra dentro de la corteza terrestre se expresa mediante explosiones porque tiene que liberarse y es ahí donde surgen los volcanes que se van a presentar sobre estas líneas de debilidad, que están en los bordes de placa, explica el geógrafo Sócrates Carlos Villar Pérez en entrevista para El Heraldo Digital.

A pesar de la gran cantidad de volcanes que existen en el territorio mexicano, el geógrafo afirma que el Popocatépetl es uno de los pocos que se encuentran activos y teniendo una existencia aproximada de 22 mil años, no sería la primera vez que éste hiciera erupción ya que existen registros en distintos códices donde se habla de enormes erupciones antiguas, pero a pesar del conocimiento actual que hay sobre ésto, no existe certeza de cuándo será la siguiente erupción ni de que tan grande será.

La actividad volcánica del Popocatépetl no es algo nuevo.

Fotografía: Cuartoscuro.

Así mismo, Sócrates Villar afirma que a partir de los diagnósticos que hacen los científicos, quienes constantemente se encuentran valorando las gráficas de actividad, se puede evaluar cuando es el momento adecuado para evacuar las zonas cercanas al volcán, pero también indica que es responsabilidad de la población contar con memoria histórica para así reducir los riesgos de una erupción y salvaguardar las vidas de quienes por algún motivo u otro han terminado viviendo a las faldas del lugar.

A veces vamos olvidando la potencia de las erupciones, parte del material volcánico ha llegado a la Cuenca de México, entonces no hay que dejar de lado que es un riesgo latente, explica el experto.

Es importante seguir las intrucciones de las autoridades.

Fotografía: Cuartoscuro.

Si hace erupción el volcán Popocatépelt, ¿podríamos ver el nacimiento de un nuevo volcán?

Desde que el volcán Popocatépetl comenzó a tener una actividad más intensa, muchas teorías han señalado que debido a la presión interna podría existir la probabilidad del surgimiento de un nuevo volcán en la Ciudad de México, pero más allá de las especulaciones, el experto en Geología y montañismo, Sócrates Villar, afirma que esto es una posibilidad real y aunque esta respuesta puede llegar a causar miedo, la realidad es que ésto sí podría suceder.

Cráter del volcán Paricutín, ubicado en Michoacán.

Fotografía: Samantha Vázquez.

Pero así como puede ser una sopresa para dentro del algunos meses, también existe la posibilidad de que ni siquiera podamos presenciarlo ya que es imposible predecir este surgimiento y según los concimientos de Sócrates Villar, la erupción del Popocatépetl no estaría relacionada con el nacimiento de estos debido a que no compartirían una cámara magmática.

[...] Pueden ser cinco meses, pueden ser dos años o pueden ser 100, pero es probable que sí surja un nuevo volcán [...] y aunque actualmente hay tremores muy localizados en la parte sur de la CDMX, pueden ser por otras causas, no solamente por la actividad volcánica, hay otras opciones como, tal vez, el colapso de una bóveda por debajo del suelo rocoso, afirma el experto.

El experto afirma que no hay que entrar en pánico.

Fotografía: Cuartoscuro.

Por otra parte, para estimar la localización aproximada del volcán (que es importante recalcar que aún no surge) existen diversos estudios que los sismógrafos y expertos en vulcanografía han analizado, concluyendo que es probable que un nuevo volcán surja en la parte sur oeste de la Ciudad de México, abarcando zonas como Cuernavaca y Xochimilco, pero a pesar de la cantidad de herramientas que existen y el avance en los conocimientos científicos no existe ninguna forma para predecir cuándo podría suceder e, incluso, asegurar que podríamos presenciarlo.

Todo es incierto realmente, la ciencia va avanzando y cada que va a hacer explosión un volcán, la ciencia va conociendo más sobre este volcán [...] y a partir de todos estos descubrimientos, los científicos tienen más metodologías en esta rama de la vocanología, sentencia el geógrafo.

Del mismo modo, el experto señaló que el volcán que llegara a nacer en las zonas señaladas no sería tan grande como el Popocatépetl ya que por las condiciones del suelo podría llegar a medir hasta 500 metros, una altura considerada pequeña para este tipo de fenómenos, pero no por ello dejaría de ser peligroso debido a que la potencial nueva erupción terminaría dañando muchas partes de la ciudad y aunque este no fuera el caso, la caída de cenizas y material volcánico podrían llegar a cubrir por completo la zona, lo que crearía fenómenos nuevos dignos de ser estudiados a fondo.

Aunque no se ha registrado una erupción devastadora, la caída de material volcánico continúa.

Fotografía: Cuartoscuro.

¿Las erupciones del Popocatépetl podrían producir una reacción en cadena?

Ahora bien, debido a la zona volcánica en la que se encuentra México y la parte sur de Latinoamérica, mucho se ha hablado de una supuesta reacción en cadena si el Popocatépetl llegara a hacer una erupción más catastrófica, ante esto, el geógrafo señaló que es imposible, dado que ninguno de los volcanes activos comparten la misma cámara magmática.

Las cámaras magmáticas están muy localizadas, el volcán podría tener salidas secundarias tal vez algunos kilómetros debajo del crater, algo como un pequeño volcancito, pero no más que eso [...] Hasta ahora sabemos que no, no se podría dar una reacción en cadena, explica Sócrates Villar.

El volcán Paricutín ahora es un destino turístico para los amantes de la naturaleza.

Fotografía: Samantha Vázquez.

¿Qué es una cámara magmática?

En vulcanología, una cámara magmática es un depósito de roca fundida que está situado en el interior de la Tierra, debajo de un volcán activo. La cámara magmática es una especie de reservorio o bolsa de magma líquido que se forma debido a la acumulación de material magmático proveniente de la zona de fusión del manto terrestre.

Los expertos afirman que la actividad es normal.

Fotografía: Cuartoscuro.

Esta cámara se encuentra a una profundidad variable y puede tener formas y tamaños diversos. Su tamaño depende de varios factores, como el tipo de volcán y la actividad volcánica pasada y presente. En algunos casos, la cámara magmática puede ser relativamente pequeña y estar cerca de la superficie, mientras que en otros casos puede ser mucho más grande y situarse a mucha más profundidad.

A medida que el magma se acumula en la cámara, puede generar un aumento en la presión y el volumen, cuando la presión es lo suficientemente alta como para vencer la resistencia de la roca circundante, puede producirse una erupción volcánica, donde el magma es expulsado a través del conducto volcánico o cráter hacia la superficie.

Es importante no entrar en pánico por la activida del Popocatépetl.

Fotografía: Cuartoscuro.

Según Sócrates Villar, el estudio de las cámaras magmáticas es fundamental para comprender los procesos volcánicos y para predecir y comprender las erupciones volcánicas, es así como los científicos utilizan diversas técnicas, como la sismología, la geoquímica y la geofísica, para investigar la estructura, tamaño y comportamiento de las cámaras magmáticas y obtener información sobre la actividad volcánica.

Es así como la población en general debe encontrarse preparada para seguir las instrucciones de las autoridades y ser conscientes del riesgo que se corre cuando la actividad volcánica comienza a ser más intensa. Según la experiencia del montañista, es necesario seguir las recomendaciones sobre la mochila de seguridad que contenga alimentos no perecederos, una linterna, agua y documentos importantes, además de dinero en efectivo ya que de suceder algún imprevisto es probable que la red digital quede afectada.