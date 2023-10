AMLO se reúne con exsecretarios de gobierno en Palacio Nacional, descarta que regresen al gabinete presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Adán Augusto López Hernández, su exsecretario de Gobernación, rechazó regresar al gobierno federal; también habló de Marcelo Ebrard, su excanciller. Ambos, renunciaron al gobierno federal para buscar la candidatura de Morena para la Presidencia en 2024.

En la mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario federal rechazó dar detalles de la reunión que sostuvo un día antes en ese recinto con López Hernández.

“Ah, lo saludé a Adán, lo extrañaba, ya tenía tiempo que no venía, es mi hermano, lo estimo mucho, es un profesionista de primer orden, muy buen servidor público y hasta lo quería invitar a que se regresara acá, pero tiene otros planes”, dijo entre risas.

-¿Cuáles? -cuestionó la prensa.

No, pues yo creo que estar con su familia, con sus hijos. Y ahora está en asuntos, es que no lo puedo decir, están muy, ya ven que nos quitaron lo de la posdata.

Adán Augusto López descarta regresar al gabinete de AMLO

Oposición pide la cancelación de las mañaneras

“¿Saben qué pidieron los del bloque conservador? Que se cancelaran las mañaneras. Ya casi estoy a punto de decirles: ¿Y de qué quieren su nieve?, pero el INE dijo que no, que el tribunal de la Santa Inquisición no actuaron con el pobre, humano, inteligente e inmoral de Galileo. Pero nos recomendaron de que iban a seguir las mañaneras, pero que no habláramos nada, ya por eso no hablo de nada de eso, entonces no me estén cucando”, resaltó.

A pregunta expresa si Adán Augusto se reincorporará al gobierno federal, López Obrador contestó que “no quiso, no, es que él tiene aquí las puertas abiertas, él nos ayudó mucho, nos ayuda”.

AMLO reconoce el trabajo de Marcelo Ebrard como canciller de México.

Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas de Palacio Nacional

“Sí, claro, claro, Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho igual que Adán, desde el gobierno de Tabasco, luego lo invité a participar en la Secretaría de Gobernación, me ayudó, lo que pasa pues que todo tenemos nuestras aspiraciones y son legítimas, decir, ‘haber, ya estuve aquí, deseo participar en otra cosa’, pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes, se respeta eso”, respondió.

Se espera que la secretaria de Energía entregue su renuncia al cargo para contender por la gubernatura de Veracruz

Rocío Nahle pedirá su renuncia a la SENER

También fue cuestionado sobre cuándo renuncia Rocío Nahle a la secretaría de Energía, pues desde el pasado mes se registró como aspirante a ser coordinadora estatal de defensa de la 4T en Veracruz, antesala de la candidatura de Morena al gobierno de esa entidad.

“Ya creo que en estos días, y ya les voy a informar, la voy a invitar aquí para que nos dé un informe sobre la refinería. Sí, porque también ese es otro asunto de los conservas. Ah, no, no puedo decir conservadores, pero conservas sí, verdad?

“La voy a invitar, pero sí se tienen que ir porque los otros compañeros, compañeras, cualquier otro ciudadano tiene derecho. Entonces, no se puede estar aquí en el cargo si se va a participar en otra actividad”, respondió.

Se reencuentra AMLO con exsecretarios, en medio de cambios en el gabinete

En medio de las renuncias en el gabinete presidencial y nuevos nombramientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reencontró con dos de sus exsecretarios de Estado, a quienes recibió en Palacio Nacional.

Este jueves, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo sostuvo un encuentro con el primer mandatario del país. Al salir, la funcionaria negó a la prensa que el encuentro fue para planear su regreso al gobierno federal y justificó que una “plática de amigos”.

-¿Reincorporación al gabinete? -preguntó la prensa.

“No, o sea, platicamos como grandes amigos que somos y como personas que nos queremos y queremos a la patria”, respondió.

Se insistió si el presidente le ofreció incorporarse al gabinete.

“Venimos a platicar como grandes amigos y a darnos un abrazo. Gracias”, contestó.

Sobre si participará en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum dijo que ya se entrevistó con ella y quedaron en una reunión próxima pendiente.

-¿Te está convenciendo? -se le cuestionó.

“Estamos atendiendo cosas que nos toca atender primero”, respondió.

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez

