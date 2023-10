AMLO: el recorte al Poder Judicial no afectará sus funciones, el dinero ahorrado podría ser usado en becas

El presidente López Obrador rechazó este jueves que se afecte a los trabajadores por la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial que planean hacer en la Cámara de Diputados, como argumentó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sugirió destinar el “guardadito” de 15 mil millones de pesos a becas para estudiantes de educación básica.

“No hay ningún problema porque se trata de fideicomisos, de privilegios. No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie. En el caso de que resuelva sobre eso, para que los conservadores, bueno, eso ya no lo puedo decir, reaccionarios”, dijo el mandatario durante la mañanera en Palacio Nacional.

Entre otras razones, la ministra presidenta de la corte, Norma Piña, advirtió ayer que la extinción de fideicomisos sí afecta los derechos laborales, principalmente las pensiones de 600 jubilados, entre ellos jueces y magistrados, además de que limita la operatividad del poder Judicial.

Al ser cuestionado, el mandatario federal respondió que “ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos”.

También, se preguntó al mandatario para qué debería usarse los 15 mil millones de pesos en el caso de que sean extintos los fideicomisos.

“Eso en el congreso lo pueden decir, pero ayudaría muchísimo, por ejemplo para becas de estudiantes de familias pobres”

Expuso que las becas para educación básica no son universales. “Se entrega a las comunidades más pobres y en algunos casos es muy doloroso porque hay mucha pobreza y en un salón, en un grupo le toca a la mitad y la otra mitad no. El ideal sería que fuera universal, ese es el ideal”, agregó.

López Obrador refirió que en el Poder Judicial hay una doble moral porque en la Corte tienen el retrato del expresidente Benito Juárez, quien decía que el servidor público debe vivir en la justa medianía, pero en los hechos ellos viven con privilegios. “Cómo va a ser justa medianía ganar 700 mil pesos mensuales, si el salario promedio de los mexicanos es de 16 mil pesos mensuales, el promedio, promedio de los 22 millones que trabajan y están inscritos en el seguro social, los que trabajan en la economía formal, pero el salario mínimo es apenas de un poco más de 6 mil pesos al mes”, dio.

AMLO insiste con la reforma al Poder Judicial

FOTO: Archivo

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez

