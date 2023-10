Norma Julieta del Río, comisionada del INAI: "No puede haber una regresión en la lucha por la transparencia"

En el marco de la Semana Nacional de Transparencia, llevada a cabo en Tampico, Tamaulipas, Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, conversó con Ignacio Morales para la señal de Heraldo Radio Tampico sobre el panel que expusieron en el municipio, enfocado en el tema de los "Medios de Comunicación y autoridades electorales como instancias autónomas para el fortalecimiento de la democracia".

El personal de transparencia abordó la importancia del acceso a la información, principalmente ante el contexto en el que se encuentra el país, al estar cercano al proceso electoral del 2024 con el que se renovarán 9 gubernaturas y la presidencia de México, entre otros cargos públicos.

Reconoció que el evento también sirvió para que los jóvenes tamaulipecos interactuaran con el presidente municipal, Jesús Nader, así como con las otras instancias estatales involucradas en el manejo de datos personales, a quienes se les cuestionó sobre diversos tópicos relacionados a su información.

Julieta indicó que las dependencias a quienes se les solicitó la mayor cantidad de reportes de información en Tamaulipas en los últimos meses resultaron ser el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Ayuntamiento.

"La gente quiere saber los salarios de los funcionarios públicos, contratos, licitaciones. También preguntan mucho por temas de seguridad y por temas de salud. Reynosa, Altamira, Villahermosa, Soto la Marina son el top de los municipios que dan menos información. Hicimos estos datos con el ánimo de que se conocieran cuáles son las solicitudes", informó la comisionada.

No puede haber una regresión en la lucha por la transparencia: Julieta del Río

"No a la regresión, no a la opacidad", enfatizó la comisionada, a la vez que destacó la importancia de ampliar el acceso a la información de los mexicanos e hizo un llamado para que desde Tamaulipas y los demás estados mexicanos las autoridades no se involucren en la autonomía de los órganos garantes.

Así mismo, recordó la intervención en el evento de Gilberto de Hoyos, fiscal Especializado En Delitos Electorales Del Estado de Nuevo León, quien ahondó sobre los valores democráticos, en especial ante los procesos que se avecinan para las elecciones populares de México.

La comisionada destacó la presencia la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, así como la periodista Carmen Morán de El País, Héctor Trejo, además de numerosos estudiantes.