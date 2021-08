Las 5 noticias que impactaron a México esta semana

Esta semana la comparecencia del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, acaparó los reflectores de la escena nacional. Además, un bloqueo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), impidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, dar su conferencia de prensa matutina desde Chiapas. Unas horas antes, Olga Sánchez Cordero renunció como secretaria de Gobernación.

Estas son las cinco noticias que impactaron a México esta semana:

Anaya vs AMLO

Desde el pasado fin de semana, El Heraldo de México difundió los videos del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, denunciando persecución política luego que la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó de una audiencia por sus presuntos vínculos con una red criminal que se benefició con pagos ilícitos para aprobar la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Me quiere fregar a la mala", dijo Anaya sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el panista, las investigaciones de la FGR están basadas en los dichos del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, a quien consideró un testigo "balín".

Anaya fue citado por la FGR. (Foto: Archivo)

El mandatario mexicano contestó en un par de ocasiones a las acusaciones de su ex contrincante en la carrera presidencial. Le pidió que compareciera, no huyera y se defendiera de las acusaciones con estricto apego a derecho.

Anaya había asegurado que no se presentaría a la comparecencia, pero el jueves se conectó vía remota ante un juez. La defensa del queretano argumentó que no conocía el expediente del caso, por lo que no podía presentar sus pruebas, así que la autoridad decidió posponer la audiencia para el 4 de octubre. Eso sí, advirtió que el político deberá estar en territorio mexicano para ese entonces.

Bloquea CNTE a AMLO

La conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes fue por decir lo menos inusual. Y es que un grupo que se identificó como integrado por maestros de la CNTE, retuvo al mandatario dos horas y media y le impidió comparecer ante los medios en Chiapas.

“No acepto chantajes”, respondió el presidente al contingente que pedía una mesa de diálogo para desazolvar sus inquietudes.

Con un mensaje desde su teléfono celular, López Obrador se dirigió a la prensa que había ingresado al recinto donde se llevaría a cabo la conferencia y argumentó que “el presidente de México no puede ser rehén de nadie”.

Finalmente los maestros retiraron el bloqueo y el presidente pudo ingresar a las instalaciones militares, sin embargo, la conferencia quedó en la historia como la primera en la que estuvo ausente por una protesta.

Sánchez Cordero sale de Gobernación

Sánchez Cordero salió de Segob. (Foto: Presidencia)

Al medio día del jueves el rumor comenzó a correr como pólvora por las redes sociales. El Heraldo de México pudo confirmar, antes que el senador Ricardo Monreal lo hiciera oficial, que Olga Sánchez Cordero dejaba la secretaría de Gobernación para retomar su escaño en el Senado.

El presidente López Obrador agradeció “de corazón” la labor de la ex ministra de la Suprema Corte en su gabinete y dio la bienvenida a Adán Augusto López Hernández como nuevo encargado de la Segob.

“Mi amigo, paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación”, dijo el presidente para finiquitar el cambio más importante hasta el momento en su primer círculo.

“¡Soy tu compañere!”: debate nacional por el lenguaje inclusivo

El video viral de una persona no binaria pidiendo a su compañero de clase que se refiriera a ella de una forma adecuada desató el debate nacional sobre el uso del lenguaje inclusivo.

“No soy tu compañera, soy tu compañere”, pidió Andra. El alumno aludido trató de componer la situación, pero las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales.

Ambos jóvenes se expresaron tras la viralización de las imágenes en videos individuales y pidieron respeto a la diversidad, denunciaron algunas amenazas y dejaron en claro que en México aún hay un largo trecho por recorrer en materia de inclusión.

Ataque suicida cerca del aeropuerto de Kabul

Un ataque suicida en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul en Afganistán dejó más de 170 víctimas mortales, incluyendo una decena de marines de los Estados Unidos.

Se trata de uno de los ataques más mortíferos contra fuerzas estadounidenses en los últimos años. El presidente norteamericano Joe Biden advirtió que darán con los responsables para llevarlos ante la justicia.

El Estado Islámico o ISIS se adjudicó el atentado e informes de inteligencia advirtieron de más ataques, mientras sigue la cuenta regresiva para la evacuación total de Afganistán, ante la amenaza de represalia del Talibán.