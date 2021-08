¿Qué pedían los trabajadores de la CNTE que retuvieron a AMLO en Chiapas?

La mañana de este viernes 27 de agosto, un grupo de integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas impidieron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador encabezara la conferencia matutina.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó al inicio de la conferencia que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó el vehículo del presidente, quien casi una hora después se conectó por videollamada.

López Obrador se pronuncia

"Maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas, esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie", expresó el mandatario desde su auto.

"No tenemos pendientes con los maestros. Esto es un asunto más de intereses políticos, a mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato", declaró el mandatario.

¿Qué pedían los trabajadores de la CNTE?

La protesta de los maestros ocurre debido al plan de regreso a clases presenciales del próximo lunes 30 de agosto tras casi 20 meses a distancia, lo que ha generado incertidumbre ya que se registrará en plena tercera ola de contagios por Covid-19.



A los maestros de la CNTE, se sumaron estudiantes de escuelas normales, madres de víctimas de violencia, feministas y personal de salud pública que reclamaron insumos médicos.



En este sentido, el presidente de México argumentó que se ha reunido con la CNTE "ocho o 10 veces", por lo que ha cumplido con sus demandas, como revocar la reforma educativa del sexenio anterior que exigía una evaluación a los maestros.



"Hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio, lamentablemente suceden estas cosas, entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado, entonces decidí permanecer aquí", reafirmó el mandatario.



Una vez terminó al conferencia matutina, que se alargó durante una hora por las presentaciones de varios miembros del gabinete, los maestros dejaron entrar finalmente al presidente a la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, donde estaba planificado el acto.

Con información de EFE