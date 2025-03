"No podemos proceder con una carpeta tan defectuosa": Hugo Eric Flores sobre el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco

En entrevista para Heraldo Media Group, durante el programa de radio de Óscar Mario Beteta, el presidente de la comisión jurisdiccional y de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, habló sobre el proceso de desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

El periodista Óscar Mario Beteta comenzó la entrevista comentando lo bien que le había ido a Hugo Eric Flores en los últimos días, ya que se ha vuelto muy conocido debido a su rol clave en el proceso legislativo que podría despojar a Blanco de su fuero. Beteta informó que, a pesar de las expectativas, la solicitud de juicio de procedencia en contra del exgobernador fue desechada por la sección instructora de la Cámara de Diputados. Ante esto, Flores explicó en detalle las razones detrás de la decisión.

"Está muy mal integrada la carpeta," explicó Flores. "Desde el principio, los protocolos para las víctimas de delitos sexuales no se cumplieron. Por ejemplo, la víctima debería haber sido protegida desde el momento de la denuncia para evitar amenazas y otros riesgos. Además, la fiscalía solo presentó pruebas contradictorias, como estudios psicológicos que no eran consistentes."

La fiscalía tendría la oportunidad de volver a presentar la solicitud

Según el diputado, también hubo fallos en la recolección de pruebas clave. "La fiscalía no citó a testigos, no hizo diligencias periciales, y ni siquiera visitó el lugar de los hechos. Todo esto hizo que fuera difícil tomar decisiones justas y que, en última instancia, protegería más a la víctima", destacó.

El diputado hizo hincapié en que, aunque la votación de la sección instructora fue en contra del desafuero, su objetivo no era proteger a Blanco, sino garantizar que el proceso fuera legal y que no se violara el debido proceso. "No podemos proceder con una carpeta tan defectuosa. Si seguimos adelante, estaríamos vulnerando los derechos de la víctima y del imputado," afirmó Flores.

En cuanto a la posibilidad de que el proceso se reanude, Hugo Eric Flores aclaró que la fiscalía tendría la oportunidad de volver a presentar la solicitud, pero esta vez con una carpeta más sólida y profesional. "Si la fiscalía hace bien su trabajo y reúne pruebas suficientes, podríamos retomar el caso", dijo.

Beteta, por su parte, preguntó si el regreso del expediente a la fiscalía implicaría un plazo para completar la investigación. Flores respondió que no había un término específico, pero que la fiscalía podía tomar el tiempo necesario para hacer una investigación exhaustiva. "La prescripción del delito tiene un plazo de 17 años, por lo que el tiempo no es un impedimento", subrayó.

La decisión tomada no es el final del proceso

El periodista también preguntó sobre las críticas que se han generado alrededor de la decisión, especialmente porque Cuauhtémoc Blanco es ampliamente repudiado por muchos, tanto en Morelos como en el resto del país, por su desempeño durante su mandato. Flores señaló que las críticas eran comprensibles, pero que su compromiso era con el proceso judicial, no con la figura política del exgobernador.

Finalmente, Flores destacó que la decisión tomada no es el final del proceso, ya que el expediente podría regresar a la Cámara de Diputados si la fiscalía lo integra correctamente. "Este es solo un paso en un proceso largo, pero si la fiscalía presenta pruebas contundentes, podemos retomar el caso", concluyó el presidente de la comisión jurisdiccional.

Este proceso, lejos de estar cerrado, continúa dependiendo de la capacidad de la fiscalía para presentar un caso sólido. Los ciudadanos de Morelos y del resto del país siguen atentos a los avances, esperando que, finalmente, se haga justicia.

