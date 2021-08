Persona no binaria rompe en llanto tras ser llamada compañera y no compañere

Durante las últimas horas se difundió un video, a través de plataformas digitales como Twitter y TikTok, en el que se observa la molestia de una persona no binaria al ser agredida por uno de sus compañeros de clase. Aparentemente, el video fue filmado por el joven en cuestión, quien insistió en llamar "compañera" a Andrea, a pesar de que elle había colocado los pronombres con los que se identificaba a un lado de su nombre.

En la grabación se puede observar una sala de reuniones virtual, la forma en la que se han desarrollado las clases en el país a raíz de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Aparentemente, la situación involucró el intercambio de comentarios por parte de integrantes de la clase, mientras hablaban sobre la situación que desató el paso del huracán Grace por el país. Al retomar lo dicho por Andrea, Max decidió referirse a elle con un pronombre que no correspondía con su identidad sexual.

Andrea no pudo contener el llanto

Ante la evidente agresión, le estudiante no pudo contener el llanto mientras corregía a su compañero. "No soy tu compañera, soy tu compañere", fueron las palabras que expresó con una voz entrecortada. Después de aclarar la manera correcta en la que se deberían referir a elle, Andrea lanzó un sollozo, apagó su micrófono y apagó su cámara. Con un tono que denotaba sorpresa, Max se disculpó.

"Perdón, una disculpa, ¿compañere?", luego de esto, el joven siguió hablando respecto a la situación climática en Xalapa, pero Andrea desapareció de la pantalla. Luis Hernández fue la persona responsable de difundir el video y externó en plataformas digitales que, en una ocasión, cuando se hablaba sobre el suicidio, se molestó cuando el profesor decidió abordar el tema del género.

Max ofreció una disculpa a su compañere. Foto: TikTok @165ana

De acuerdo con el testimonio de Luis, no es la primera ves que le estudiante reacciona de esa manera, pues la forma en la que se habla sobre alguna cuestión relacionada sobre la comunidad LGBT+ es muy importante para elle, tal como ocurrió en una ponencia, cuando el profesor dijo que la depresión no distinguía los factores particulares de ninguna persona. Para hacer énfasis en esto, el docente comenzó a enumerar estos factores y cuando mencionó el género, Andrea reaccionó de una manera similar a la que se viralizó.

Uso de los pronombres

Una de las cuestiones más importantes que consideran las personas no binarias es el uso de los pronombres con los que se identifican. Los pronombres comunes suelen estar relacionados con las categorías de masculino y femenino; sin embargo, para las personas binarias esto no resulta conveniente, pues consideran que el género es un concepto tan amplio como diverso, por lo que no debe entenderse bajo una lógica de dualidad.

Aunque en inglés se ha adoptado el uso de pronombres neutros como "they", en español se ha vuelto un tema polémico, especialmente por las declaraciones de la Real Academia de la Lengua Española, misma que insiste en utilizar el masculino como la forma genérica del lenguaje, por lo que "they" se traduciría como "ellos". En un esfuerzo por visibilizar este problema y encontrar un pronombre que se adecúe a su identidad, las personas binarias han optado por establecer "elle" como el pronombre neutro del español.