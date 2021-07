Argentina es el primer país de América Latina en dar identificaciones oficiales a personas no binarias

Este miércoles 21 de julio, Argentina pasará a la historia como el primer país de Latinoamérica que permitirá a las personas no binarias elegir la nomenclatura X (sexo sin especificar) en sus documentos de identidad; ésto, con el objetivo de que no sean discriminados al no identificarse con los géneros Femenino (F) o Masculino (M), garantizando así el pleno respeto a sus derechos humanos.

El país sudamericano gobernado por Alberto Fernández ya entregará el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte con la opción X, por lo que se coloca a la vanguardia con países como Nueva Zelanda, Australia o Canadá. El decreto oficial fue publicado ya en el Boletín Oficial de la República Argentina y será efectivo desde este mismo día.

Con el objetivo de que la feche sea recordar para la posteridad, el propio mandatario Alberto Fernández entregará los primeros tres DNI a personas no binarias durante un evento especial en el Museo del Bicentenario, según reportan medios de comunicación.

Con este nuevo decreto en Argentina, se busca sentar un precedente de que la identidad es un derecho que va de la mano con otros, pues "tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida. Se constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona", reza el decreto publicado este 20 de julio.

Asimismo, se busca terminar con la discriminación de la que han sido las personas que no se asumen como Femenino o Masculino, y así puedan ser tratadas con dignidad y con base en la identidad que tienen gracias a que ya habrá documentos oficiales que las respalden, lo cual ha sido reclamo histórico de la Comunidad LGBT+.

Esta iniciativa se suma a la que Argentina aprobó a inicios de mes que garantiza el cupo laboral a las personas travestis, transexuales y transgénero, que obliga a las empresas a destinar al menos el uno por ciento de su plantilla de trabajo a personas con estas identidades de género, a fin de reducir la exclusión.

¿Qué es una persona no binaria?

La Ley 26.743 (Ley de Identidad de Género en Argentina) en sus artículos 1, 2 y 3 especifica qué es la identidad de género y que ésta es necesaria para el pleno desarrollo de las personas. En este sentido, esta legislación prevé que toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.

¿Quiénes son las personas no binarias? De acuerdo con organizaciones civiles, el género binario es aquel que asumen las personas que no se didentifican como femenino o masculino (binarios). En algunos casos se puede tener características de cada género o simplemente no identificarse con ninguno de los dos.