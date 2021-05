Demi Lovato revela que se identifica como género no binario, ¿qué significa esto?

La cantante estadounidense, Demi Lovato, sorprendió a sus seguidores al revelar que luego de un largo proceso de autorreflexión dejó de identificarse con el género femenino para pasar a ser parte del género no binario, por lo que expresó que se sentía orgullosa después de asumir este cambio.

La compositora de 28 años compartió la noticia a través de un video publicado en su perfil de Instagram donde mencionó que tomó la decisión de identificarse como persona no binaria debido a que va más acorde con su expresión de género. Además, aseguró que esta nueva faceta en su vida le permitirá ser como realmente desea.

Lovato aseguró que compartió la noticia para sentirse más libre ante el mundo para expresar su género, mencionó que es una persona auténcica y fiel a sus principios y enfatizó que aún está atravesando un proceso de autoconocimiento por lo que no pretende mostrarse como una experta en el tema.

También dijo que espera que su anuncio anime a muchas personas a aceptar su realidad y que se acepten tal como son para no esconder su género ante sus familiares y conocidos. Por último, Demi Lovato informó que en un futuro dejará de utilizar los pronombres “ellos” y “ellas” pues los géneros no se pueden dividir en sólo dos grupos

¿Qué es el género no binario?

El género no binario es un concepto utilizado para referirse a una persona cuya identidad de género no es hombre ni mujer, sino que cuentan características tanto del género masculino como del género femenino. Es importante resaltar que el sexo biológico de las personas no tiene relación con identificarse con el género binario.

Las personas del género no binario también son denominadas como genderqueer y no deben ser confundidas con otras identidades de género ni asociarse con el “tercer sexo” o “género fluido” ya que estos conceptos tienen significados completamente diferentes a lo que es el género no binario.

CBC