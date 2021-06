Organización LGBT+ busca prohibir la palabra "madre" y cambiarla por este término

Stonewall Inn era uno de los bares más populares de Nueva York durante los años 50 y se convirtió en uno de los pocos lugares que le permitía la entrada a personas abiertamente homosexuales, transexuales, drag queens, entre otras. Sin embargo, las redadas policiales se volvieron cada vez más frecuentes, especialmente en el Stonewall, pues pertenecía a tres miembros de la mafia.

El 28 de junio de 1969 ese mismo lugar fue testigo de una serie de disturbios provocados por los policías, quienes fueron confrontados por las personas que se mantuvieron protestando durante los días siguientes. A partir de ese momento, se estableció el 28 de junio como una fecha para conmemorar lo ocurrido, lo que inspiró a que personas de Estados Unidos y todo el mundo se organizaran en favor de la diversidad sexual.

Personas se toman fotos en un túnel con la bandera LGBT+ en Bangkok. Foto: Soe Zeya Tun

¿Cuál es la propuesta?

Actualmente, la organización británica "Stonewall", además de conmemorar estas protestas, busca promover los derechos de la comunidad LGBT+ y volver a la sociedad más tolerante e incluyente. Con el objetivo de fomentar la igualdad, la organización ha propuesto eliminar la palabra "madre" y sustituirla por "progenitor que ha dado a luz", lo que ha provocado un impacto a nivel internacional.

De acuerdo con Stonewall, prohibir la palabra "madre" representa una táctica para que los hombres y las mujeres trans, además de las personas no binarias, se sientan más cómodas o incluidas en el lenguaje. ¿Qué implica la palabra madre? La exclusión de las personas a las que la definición de ésta no las representa, pues no concuerda con su identidad. Sin embargo, hay quienes argumentan que esta propuesta obstaculiza los derechos de las mujeres y se burla de la biología básica.

Se busca favorecer a las personas trans y no binarias. Foto: Twitter @Leonardo_UK

Índice de Igualdad

Se busca que esto forme parte de los requisitos que figuran en su Índice de Igualdad en el Trabajo, mismo que ha recibido más de 500 solicitudes por parte de empresas y otras organizaciones durante el último año. Este Índice clasifica a los empleadores y departamentos gubernamentales de acuerdo con su nivel de inclusividad. Gracias a este documento, de acuerdo con Daily Mail y la organización Stonewall, es posible comprender las experiencias de los trabajadores dentro de la empresa y, además, señala un importante compromiso con la igualdad LGBT+.

Según Telegraph, algunas de las características principales de la guía son el uso de los pronombres de género en las firmas de correo electrónico, prohibir los baños de un solo sexo e implementar una campaña en la que se usen los cordones con el color del arcoíris.

La organización busca una sociedad más incluyente. Foto: Twitter @MayorToddGloria

