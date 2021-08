"Aquí me quedó, no acepto chantajes": AMLO a integrantes CNTE que le impidieron asistir a la mañanera en Chiapas

La mañana de este viernes 27 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se ausentó de la conferencia matutina después de que integrantes de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impidieran ingresar a la sede del evento.

Los docentes de Chiapas y normalistas de Mactumactzá bloquean el paso de la camioneta Suburban en que se transporta el jefe del ejecutivo federal.

"Queremos atención o no habrá conferencia", demandan los docentes quienes piden plazas y mejores condiciones de trabajo para el regreso a clases. Además piden una mesa de diálogo con el gobierno federal.

"Aquí me quedo, no acepto chantajes. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos", respondió López Obrador.

Está es la primera ocasión en que el presidente López Obrador no encabeza la reunión del Gabinete de Seguridad.

Manda mensaje desde vehículo

Desde su camioneta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje para la “mañanera”, pues no pudo estar presencialmente debido a que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impiden el ingreso a la Séptima Región Militar.

Criticó que le hayan impedido el paso y dijo que el presidente de la República no puede ser “rehén” de grupos de intereses creados e incluso dijo que se quedará en su camioneta --también en forma de protesta- de esta acción indebida.

En un video, el presidente dijo que podría entrar en las instalaciones, porque no son muchos los inconformes, pero no lo hará; además, pidió a la dirigencia nacional del CNTE que revisen esta situación y que evalúen si él se merece este trato, pues su gobierno eliminó la reforma educativa y hay un constante diálogo con el magisterio.

Con información de Paris Alejandro Salazar