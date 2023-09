Shakira revive la tendencia del animal print con vestido escotado en color rosa mexicano

Recientemente, Shakira dio a conocer su más reciente sencillo musical, el cual se titula "El jefe" y es una colaboración entre la colombiana y "Fuerza Rígida", algo que ha provocado mucho furor en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios aplaude la incursión de la también compositora en los corridos tumbados. Sin embargo, en esta ocasión los reflectores se volvieron a posar sobre ella debido a un particular atuendo con el que fue fotografiada para una portada de revista.

En su renacer musical, Shakira ha protagonizado diversas entrevistas en las que ha hablado acerca de cómo es que le afectó su ruptura con Gerard Piqué, no sólo por la traición que vivió, sino por el escándalo público y sobre todo, el acoso mediático al que se vieron sometidos sus hijos. Por lo cual, no es de extrañarse que en esta ocasión haya decidido hablar de un tema escamoso que casi nadie toca y ese es la eternamente buscada "felicidad".

Fue la revista Billboard la encargada de llevar a cabo la sesión de fotos con la que Shakira se robó las miradas este jueves, no sólo por su interesante elección de guardarropa, sino por su característica belleza natural que la hace ser objeto de continuos halagos en redes sociales. Aunque, no por esto podemos minimizar el mérito de su original vestido rosa mexicano, el cual cuenta con diversos detalles que lo hacen una apuesta interesante del otoño 2023.

Para empezar, como se aprecia en las fotografías compartidas por la publicación enunciada, la intérprete de "Copa Vacía" lleva un escote profundo que hace un match perfecto con el largo del vestido, el cual, si bien es bastante coqueto, cuenta con un corte que hace que conserve el glamour sin rallar en lo vulgar, incluyendo de manera adicional una sexy abertura que deja al descubierto las piernas de acero de Shakira.

Otro detalle que no se puede perder de vista en el atuendo de Shakira es el estratégico uso del animal print, el cual la colombiana porta de una manera revolucionaria que se aleja de la clásica combinación de caobas y beige, dando paso a una interesante y moderna apuesta: el rosa mexicano, color que nuevamente se ha colado a las tendencias de moda de este 2023.

Como calzado, la compositora de éxitos como "Antología" y "Me enamoré" se atrevió a llevar unas maxibotas plastificadas que le aportan un toque dramático y rockero a su atuendo final, mismo que fue elogiado por millones de sus seguidores, quienes también se dijeron ansiosos de leer la entrevista que Billboard le había hecho a Shakira, en la cual, entre otras cosas, la colombiana habla de la felicidad:

"A veces pienso que la felicidad no es para todos. La felicidad es un lujo, una mercancía... No creo que todos tengan acceso a la felicidad. Está reservada para un número muy selecto de personas, y no puedo decir que soy parte del club en este momento. Hay momentos de felicidad, de distracción, de reflexión. También hay todavía momentos de nostalgia, y mi música ahora mismo se alimenta de ese cóctel", enunció la originaria de Barranquilla en su encuentro con Billboard.