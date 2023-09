Shakira se pone bélica, así suena su corrido tumbado junto a Fuerza Regida

Shakira de botas y sombrero Captura de Video YouTube

Shakira y Fuerza Regida por fin dieron a conocer el proyecto en el que trabajaron por algunas semanas, ya que aunque muchos de los fanáticos de la colombiana no creían de su colaboración con los exponentes de regional mexicano, los artistas ya lanzaron el videoclip de “El Jefe”, su nuevo corrido tumbado que está ganando reproducciones en redes sociales.

La pieza tiene una duración de tres minutos con seis segundos y en las imágenes se aprecia a la barranquillera con atuendos de vaquera propios del estilo musical, además de bailar y mover sus caderas bajo el ritmo de corrido tumbados, Shakira también aparece montando un caballo como una verdadera amazona.

Mientras que los músicos mexicanoamericanos encabezados por el vocalista Jesús Ortiz aparecen con su vestimenta casual, en donde destacan estilos urbanos, prendas de diseñador, lentes de sol y muchas joyas y en otras escenas algunos overoles que utilizan trabajadores de fabricas o talleres, esto como parte de la actuación para el video.

La letra de la canción está enfocada a todos aquellos que tienen un trabajo en el que no les va tan bien y que para ganar solo un poco de dinero deben gastar la mayor parte de su tiempo y energía, pero que también sueñan con tener una vida mejor y lejos de jefes que no son buenos líderes, algo con lo que muchos se pueden sentir identificados.

Siete y treinta y ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama,

Pero no se puede, llevo a los niños a las nueve



El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda, otro día en la oficina.



Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta, él muy hijo de p***.



Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.



Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura,

Mamá siempre me decía, que estudiar todo asegura,

Ya estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

trabajó más que un cabrón y follo menos que un cura.



Qué ironía, que locura, esto sí, es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura,

Dicen por ahí que más de cien años dure,

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura.



Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta, él muy hijo de p***.



Tú soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.



Tienes un jefe de mierda, que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta, el muy hijo de p***.



Estoy soñando con irme del barrio,

Tengo todo pa' ser millonario,

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario.



(Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización).



Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario.