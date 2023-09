Sufre Piqué, este es el look de infarto con el que Shakira conquistó los MTV Video Music Awards 2023

Esta noche, la alfombra rosa de los MTV Video Music Awards 2023 fue el escenario en el que desfilaron decenas de artistas musicales reconocidas, entre ellas Karol G, representante del género urbano que se ha convertido en una de las mujeres más importantes de la música hispana, al igual que su compatriota, Shakira, quien también se dio cita en el magno evento, en el cual no sólo es una invitada de honor, sino que también es una participante activa que entonará una serie de canciones en vivo.

Curiosamente, este año, los MTV VMAs 2023 dan un énfasis especial al talento femenino en el terreno musical, ya que por primera vez desde que comenzó a realizarse, todas las nominadas a la categoría de "Artista del Año" son mujeres, algo que también influyó de manera notoria en el desfile de atuendos icónicos, dentro de los cuales, el outfit de Shakira se lleva la delantera.

En redes sociales ya circulan algunos de los videos en los que la intérprete de "Antología" hace su pasarela por la alfombra rosa del evento / Foto: AP

Shakira se roba las miradas en los Premios MTV VMAs 2023

A pesar de que la misma Shakira reconoció en una entrevista para "Elle" que su ruptura con Gerard Piqué la había dejado destrozada, la colombiana supo sacarle provecho a su dolor, dándole paso a un lapso creativo que derivó en diversos temas musicales que la volvieron a poner en el centro de los reflectores, algo que contribuyó a que este año, la reconocida premiación le otorgara el Vanguard Award como reconocimiento a su trayectoria musical.

Y como ya es costumbre, la intérprete de "TQG" no pudo evitar rendirle honor a varios de sus videos musicales más icónicos al enfundarse en un look dorado que, además de enmarcar a la perfección su silueta, remonta de manera directa al clip "Hips Don't Lie", en el cual se puede ver a la barranquillera con un look muy similar al que utilizó esta noche durante la alfombra rosa del esperado evento.

Este fue el vestido con el que Shakira revolucionó las tendencias del otoño / Foto: AP

Sin embargo, ya que Shakira es una mujer que siempre mira hacia el futuro y "factura" con cada uno de sus sencillos, también es posible encontrar una relación entre su entallado vestido dorado con escote pronunciado en la espalda y la última canción que lanzó en colaboración con Manuel Turizo, misma que se titula "Copa Vacía".

Esto en atención a que el diseño de Atelier Versace con el que Shakira decidió modelar en los Premios MTV VMAs 2023 cuenta con una apropiación moderna del típico corte sirena, algo que, si bien deja que la tela de su prenda estrella se ciña por completo al cuerpo también juega con la idea de estos míticos seres marinos, los cuales la intérprete retomó en el video musical de "Copa Vacía", donde se le puede ver como una hermosa sirena.

Los MTV VMAs 2023 también homenajearon a la compositora al nominarla en cuatro categorías de los premios, incluidas Artista del año y Mejor colaboración / Foto: AP

SIGUE LEYENDO:

MTV Video Music Awards 2023: Karol G arrasa en elegante vestido de transparencias la alfombra roja

Piqué y Clara Chía: sorprenden a la pareja en unas románticas vacaciones, así presumen su amor