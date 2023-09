El difícil momento de Shakira durante sus vacaciones que llenó de preocupación a todos

Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, se encuentran en Miami disfrutando de la ciudad, su hogar y la vuelta a los estudios con el nuevo curso. Por lo que se puede observar en las redes sociales, en sus ratos libes la cantante aprovecha cada momento con sus retoños para practicar las actividades que más les gustan. Salir al muelle y hacer deportes acuáticos son algunas de ellas.

La ex de Gerard Piqué busca hacer que los pequeños estén contentos en su nuevo hogar dentro de lo difícil que fue la separación. Por eso, esta semana, con motivo del Día del Trabajo, madre e hijos se pusieron sus chalecos salvavidas y junto a otros amiguitos, salieron en la moto acuática para darse un paseo en el agua.

El accidente de Shakira que paralizó a toda la industria de la música

Shakira quiso pasar un día con mucha alegría pero parece que las condiciones meteorológicas no ayudaron, así que la ruta fue más corta de lo habitual, volviendo al muelle antes de lo esperado. Lo que nadie se imaginaba es el momento accidentado que viviría la cantante y que mostró en exclusiva el programa español. Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

Shakira en moto de agua. Fuente: Redes sociales.

Por lo que muestra el video de la ex de Gerard Piqué, el surf se le da algo mejor que pilotar una moto acuática. Según las imágenes y el periodista español, Tatiana Arús, “que muestra cómo la cantante primero se tropieza en el muelle y después, cuando quiere acercar la moto al muelle, termina aumentando la velocidad y estampándola contra el muelle”, dijo.

Shakira está pasando uno de los mejores momentos después de años en la sombra del ex futbolista catalán. De todas formas, hay ciertas actividades que si ya no la has aprendido de pequeño no lo podrás hacer igual que otros y por eso, desde nuestro profundo corazón, le pedimos a nuestra amada “Shak” que se cuide.

