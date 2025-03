Manuel Landeta se lanza contra las "Envinadas" tras polémica con Sandra Itzel; dice que Mariana Botas lo decepcionó

Manuel Landeta acudió a la puesta en escena de 'La tiendita de los horrores', donde atendió a los medios de comunicación. Después de hablar un poco de su estado de salud y sobre los motivos por los que no ha vuelto a pisar un escenario en los últimos meses o los motivos por los que no ha vuelto a la pantalla chica, el actor de 66 años habló sobre la polémica en la que está envuelto su hijo Imanol. El que fuera parte de 'Solo para mujeres' no dudó en arremeter contra Mariana Botas y el resto de las conductoras del podcast 'Envinadas'.

Se tiene que recordar que Odemaris Ruiz contó en el podcast que Imanol la intentó conquistar al mismo tiempo en el que supuestamente salía con Sandra Itzel. Esto hizo que todas las conductoras de 'Envinadas' dieran su punto de vista y arremetieran contra el actor de 37 años. Ahora, después fue Manuel Landeta el que habló sobre el tema y dejó clara su postura contra Mariana Botas, a quien conoce desde que era una niña.

"Lo que ocurre en las redes sociales es algo que hay que atener con mucho cuidado y poder decir: 'esto vale la pena y esto no vale la pena'. Si tú haces un programa donde le pones unos nombres a personajes que no son, qué credibilidad puede tener la historia. Ahora, ¿cuál fue el problema, que no llegó a tiempo? Según esto, ¿que había quedado con una y llegó con otra?", comenzó Manuel a los medios de comunicación.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Landeta comenzó dejando claro que Imanol y Sandra no eran nada, simples compañeros de trabajo, por lo que no habría hecho nada malo mostrando interés en otra mujer. Posteriormente expresó que no se le hace justo que algunas personas puedan hablar así de alguien sin tenerlo de frente. Lo que más le molestó fue que Mariana Botas se refiriera así de su hijo, ya que se conocen desde pequeños.

"Primero que nada, Imanol ni siquiera andaba con Sandra Itzel, fueron compañeros de trabajo. Me parece que dicen que Sandra Itzel dijo algo en contra de Imanol, yo no lo vi. Lo que sí vi fue lo de 'Envinadas' y me parece lamentable que unas chicas y particularmente Mariana Botas, que la conocemos de niña (Jordi, mi otro hijo, era novia de Mariana), que hable así de mi hijo. No lo acepto. Sé la calidad de persona que es mi hijo y no se vale hablar mal de alguien y no tenerlo en frente. Eso no se vale. A mí me parece que este programa de 'Envinadas', si sigue en ese rubro, va a terminar mal", expresó.

Manuel Landeta confirma que Imanol está muy dolido

Para cerrar con el tema, el actor de 66 años no dudó en expresar que su hijo está muy dolido por lo ocurrido, ya que es una persona que no se mete en problemas. Después de dejar esto claro, Manuel expresó el consejo que le dio a su hijo, ya que dejó claro que el peor infierno es cuando una mujer no consigue lo que quiere.