Crista Montes responde a Poncho de Nigris por opinar sobre su entrevista con Adrián Marcelo, “mugrosos tus hijos”

Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes respondió a los comentarios de Poncho de Nigris luego de que el conductor la criticó por aceptar una entrevista con Adrián Marcelo. La señora mostró su descontento con la opinión del también actor y mediante su cuenta de Instagram le dejó un fuerte recado.

La madre de Gala Montes no termina una polémica cuando ya está en otra y es que esta vez fue duramente criticada por aceptar una entrevista con Adrián Marcelo, quien no ha parado de enfrentarse con Gala Montes desde que estuvieron en La Casa de los Famosos México, sin embargo, eso no fue obstáculo para que la señora aceptara charlar con él y todo porque aparentemente se dejó llevar por una enorme suma de dinero.

Fue entonces cuando Poncho intervino debido a que al parecer el comediante regiomontano va detrás de Leticia Guajardo, madre del conductor, con quien ha tenido algunos roces en su relación, situación que Adrián quiere aprovechar para encontrar declaraciones polémicas.

Y como era de esperarse, la propuesta Adrián a Leticia generó que Poncho enfureciera, por lo que mediante su perfil de X advirtió al conductor que no se atreviera a hacer esa entrevista porque podría tener consecuencias personales, pero en ese mismo tuit aprovechó para decirle a Crista que era una "mugrosa" por aceptar una entrevista con alguien que no ha parado de molestar a su hija.

La madre de Gala Montes no termina una polémica cuando ya está en otra y es que esta vez fue duramente criticada por aceptar una entrevista con Adrián Marcelo | Foto: Instagram @sargentomatute

Crista Montes responde a Poncho de Nigris por criticarla tras aceptar una entrevista con Adrián Marcelo

A unos días de que se difundió una fotografía en la que se muestran Crista Montes y Adrián Marcelo juntos realizando la tan polémica entrevista, Poncho de Nigris le dijo que era lo peor que una madre le podía hacer a su hijo y que solo se prestó a eso por dinero. Pero Crista no se quedó callada, le dijo mugrosos a sus hijos y hasta le pidió que le hablara de usted.

"A mi no me faltes al respeto, puedes opinar lo que quieras, yo no me meto contigo, pero mugrosos tus hijos. Yo no te tengo miedo chamaquito caguengue, refiérete así a tu familia, a mi háblame de usted, yo a ti no te conozco.

Poncho de Nigris le dijo que era lo peor que una madre le podía hacer a su hijo | Foto: Instagram @sargentomatute

Poncho de Nigris aclara que no está amenazando a Adrián Marcelo

En en contundente tuit que escribió Poncho, también aclara que no está amenazando a Adrián Marcelo, sin embargo, el mensaje es para avisarle que en caso de que busque a su madre para una entrevista, se atenga a las consecuencias, pues aseguró que con él no se juega, incluso se refirió a sí mismo como el diablo.