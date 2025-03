Romina Marcos revive y niega pleito con Kerely Ruiz, la influencer la encara: "Sí me empujó"

Romina Marcos fue la encargada de revivir la polémica que tuvo con Karely Ruiz. Durante una entrevista, la hija de Niurka negó tener algún problema con la creadora de contenido y que la haya empujado. Eso sí, Romi reconoce que cuando vio el video le ofreció una disculpa, aunque considera que no la empujó. Ante estas declaraciones, la regia no dudó en aprovechar las redes sociales para confirmar que la actriz si la habría empujado.

La cantante de 29 años aprovechó la entrevista con Érika González para hablar sobre una delas polémicas más recientes en su vida, la supuesta pelea que tuvo con Karely Ruiz. Romina no tuvo reparos en expresar que ella no está peleada con la creadora de contenido regia y, de paso, dejar claro que fue lo que ocurrió en los MTV Miaw 2024. La hija de Niurka recodó que no la empujó, si acaso la rozó con la hombrera y ella (Karely) hizo el resto de la historia.

"Nunca me peleé con ella. Simplemente fui a saludar a una amiga y (yo traía un saco con unas hombreras) la rocé y ella se armó su carita de (actúa como si fuera Karely). Yo ni me enteré. No sé que le ca$%& más, que ni cuenta me di y ni le pedí perdón o que pasé a lado de ella y no la reconocí", comenzó su relato Marcos.

Romina dejó claro que en ese momento todavía no tenía su despertar, por lo que después de los premios comenzó a ver como todo el mundo le ponía que porqué la había empujado. Ante esa situación se comunicó con Karely y le ofreció una disculpa. La cantante no quería problemas. Ahora, tiempo después tiene claro que en realidad nunca la empujó. Esta declaración fue la que hizo que Ruiz reaccionara en redes sociales aclarando que sí fue empujada por la hija de Niurka.

La respuesta de Karely Ruiz a la "pelea" con Romina Marcos

Después de que saliera a la luz la entrevista realizada por la conductora de 'De primera mano', la creadora de contenido aprovechó para reaccionar. Karely aprovechó su cuenta de TikTok para comentar la publicación de Érika González. Ruiz dejó claro, entre risas, que sí la había empujado y que todos los que se encontraban en ese momento se percataron del empujón que le dio.

"Na sí me empujó jajajajajajaja hasta los que me estaban entrevistando lo notaron", comentó en la publicación de TikTok donde se compartió la declaración de Romina Marcos.

Ante el comentario de la regia, la periodista de espectáculos no dudó en comentarle a su paisana que querían entrevistarla. Karely ya no continuó con esa conversación, aunque si interactuó con algunos de sus fans que iban comentando la publicación realizada por la conductora de 'De primera mano'.

La reacción de Karely la respuesta de Romina Marcos (TT: erigonzalezof)

¿Qué pasó entre Karely y Romina?

Como mencionó la propia Marcos, la supuesta pelea comenzó durante los Premios MTV Miaw 2024. Karely se encontraba atendiendo a los medios de comunicación cuando pasó Romina por detrás y aparentemente la empuja. Ante este acto, Ruiz reacciona mostrando su desagrado y después continuar con la declaración que estaba dando.

Después de las declaraciones, Romina seguía a su lado, por lo que no dudó en volver a verla con un poco de desprecio. En el video se muestra como Marcos estaba hablando con una amiga para después ponerse a hablar con los medios de comunicación que estaban atendiendo a Karely previamente.