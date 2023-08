Clara Chía roba suspiros al lucir un bikini esmeralda en sus lujosas vacaciones con Pique

Clara Chía y Gerard Piqué tomaron unas lujosas vacaciones antes de que terminara el verano. Sin bien la pareja dio mucho de qué hablar, la que se robó las miradas fue la joven novia del exfutbolista, pues se lució con un bikini esmeralda con el que derrochó estilo. Como era de esperarse hubo diferentes reacciones por parte de los fanáticos, pues quedaron impactados al ver a la empresaria en este tipo de prendas y mostrando su silueta como nunca antes.

Clara Chía impacta con bikini esmeralda

Este miércoles, el medio de comunicación "Lecturas" publicó en la revista impresa, así como en su sitio web y en sus redes sociales la porta de su más reciente número en el que aparece Clara Chía y Piqué disfrutando de sus vacaciones en las paradisíacas costas de Dubrovnik, en Croacia, lugar que fue perfecto para que la joven pasara los últimos días de vacaciones de verano, y deslumbrara a todos sus fanáticos con su estilo playero al dejarse ver en un traje de baño de dos piezas.

Clara Chía y Piqué fueron de vacaciones a Croacia IG @revistalecturas

En las imágenes se observa a la estudiante de relaciones públicas arriba de una table de sorf y apoyándose con un remo para desplazárse por las aguas. En tanto, modela un bikini en color esmeralda, el atuendo a pesar de ser muy sencillo destacaba por tener una panty con un corte discreto, así como un top con un diseño en la espalda moderno debido a que se amarraba con una serie de listones, lo que lo hacía perfecto para las jovencitas.

En las fotos también aparece Gerard Piqué quien también tenía unas bermudas de traje de baño, las cuales acompañó con unos goggles para ver por dentro del agua. No obstante, su novia fue la que acaparó la atención debido a que pocas veces se luce de esta manera, ya que la joven de 24 años ha optado por portar looks muy formales, pero sin dejar de ser modernos, sin embargo, anteriormente no se había dejado ver con este tipo de prenda.

En tanto, de acuerdo al medio de comunicación antes mencionado y a otros sitios de internet, Piqué y Chía Martí no viajaron solos, ya que también fueron los padres del exfutbolista del Barcelona, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, además del hermano de él, Marc Piqué y su esposa María Valls, quienes se casaron hace algunos meses, y los que dieron de qué hablar fueron las celebridades.