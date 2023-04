Piqué y Clara Chía ya se besan en público tras mudanza de Shakira con sus hijos

Gerard Piqué y su novia Clara Chía ya no esconden su amor desde que Shakira se mudó definitivamente con sus hijos Milan y Sasha, de España, pues durante el viaje de la colombiana, la pareja fue captada besándose en público sin discreción alguna. Las imágenes han causado diferentes reacciones entre los fanáticos de la cantante, sobre todo debido a las recientes polémicas que ha protagonizado el ex futbolista del Barcelona por sus declaraciones.

Este fin de semana la intérprete de "Te felicito" se mudó a Miami, Florida, ciudad en la que vivirá con sus pequeños hijos después de separarse del ex deportista. El mismo día que la cantante, de 46 años, se establecía en Estados Unidos, el ahora empresario y dueño del Kosmos fue captado en un viaje a Andorra con su novia Clara Chía y sus padres, quienes, de acuerdo a varios medios españoles, han apoyado la relación de su hijo desde el principio.

Así fueron captados besándose Piqué y Clara Chía

La revista Diez minutos logró captar a Pique y Clara durante el partido entre el F. C. Andorra y el Málaga, por la Segunda División del fútbol español, pues hay que recordar que el empresario es miembro mayoritario del equipo representante de Andorra. En aquel lugar, la pareja se dejó ver muy enamorada, pues sin importar la presencia de reporteros y fanáticos del exjugador se mostraron cariño y hasta se besaron apasionadamente. Para muchos admiradores, las imágenes comprueban que ya no se limitarán ahora que Shakira y sus hijos se fueron de España.

Revista capta a Piqué y Clara Chía besándose el mismo día que Shakira llegó a Miami Foto: Captura de pantalla

A pesar de que se dijo que el exjugador estaba "muy mal" por la partida de sus pequeños Milan y Sasha a una ciudad al otro lado del mundo, fue visto muy feliz y entretenido a lado de su actual pareja y su familia, pues disfrutó desde los palcos del encuentro. En las imágenes que fueron tomadas de la publicación española y que se volvieron virales en redes sociales, se observa a Piqué muy contento con Clara Chía Martí, quien fue señalada como la tercera en discordia en la relación con la intérprete de "Antología".

El ex integrante de la Selección de Española reía y pasaba un buen momento con su novia y sus papás, incluso en algunos instantes se acercó para darle unos besos a su pareja, quien evidentemente accedió a las muestras de cariño públicas. Con estas imágenes, los polémicos novios comprueban que están en uno de sus mejores momentos, pues ya pueden disfrutar de su romance debido a que no están ni sus hijos ni su ex en el país.

La actitud de Piqué ha causado críticas entre los fanáticos de Shakira, a los cuales acusó de atacarlo, sin embargo, la propia originaria de Barranquilla, Colombia, salió a su defensa. Asimismo, recientemente se dio a conocer que el ex futbolista otorgó la custodia a la cantante con la condición de que le dejara su mansión de España, en la cual, de acuerdo a diferentes medios locales, él quiere vivir con Clara Chía Martí, pues hay que resaltar que no hace mucho la joven se mudó a su departamento de soltero en donde ya conviven como cónyuges.

