Crean comisión legislativa de atención a desaparición en Jalisco

La Comisión Especial para atender asuntos relacionados en materia a la desaparición de personas en Jalisco, se instalará en los próximos cinco días hábiles y fue aprobada el pasado miércoles en el Congreso del Estado. Esta Comisión estará presidida por la legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas, y como secretario Leonardo Almaguer, del Partido del Trabajo.

El legislador del PT explicó que ante la gravedad del tema de desaparición de personas en el Estado, este espacio servirá para atender y escuchar a los colectivos y sus necesidades para construir la ruta desde el legislativo para contribuir en la atención de este problema.

Entre otras atribuciones se evaluarán estrategias y acciones para la atención a la problemática relacionada con la búsqueda y localización de personas desaparecidas en Jalisco; evaluación a través del análisis y vigilancia del presupuesto asignado a los diversos entes públicos relacionados con las actividades de búsqueda de las personas desparecidas en jalisco.

También propondrán modificaciones normativas y presupuestales para mejorar el funcionamiento de las instituciones responsables de la prevención, búsqueda y solución en materia de desaparición de personas e implementar mecanismos de rendición de cuentas a las autoridades estatales así como recabar informes para avanzar en la materia.

Sigue pendiente comparecencia de funcionarios

Se espera que sea la próxima semana cuando sesione la Junta de Coordinación Política a fin de que se fije la fecha en que comparecerán los funcionarios estatales del gabinete de seguridad para exponer avances en la investigación del Rancho Izaguirre. La comparecencia que se aprobó en el pleno, estaba prevista para el pasado 19 de marzo, sin embargo ese día rindió un informe el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero por lo que se decidió aplazar la reunión.

En ésta, se espera que los funcionarios estatales rindan un informe sobre la investigación del Rancho Izaguirre desde el pasado mes de septiembre de 2024, cuando se detuvo a 10 personas y se rescató a dos privadas de la libertad. El 5 de marzo, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo público el hallazgo de zapatos, prendas y otros indicios en este lugar donde además se localizaron espacios donde presuntamente incineraban restos humanos.

Exige CEPAD garantía de acceso a la información e inclusión de las familias en Investigación de Rancho Izaguirre

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se pronunció sobre la visita al Rancho Izaguirre el día de ayer en donde destacan la falta de atención a las necesidades de las familias de las personas desaparecidas, la escaza información y falla en la logística.

Anna Karolina Chimiak, co directora de CEPAD lamentó que no se procuró la dignidad de las familias y se cuestionó el objetivo de la visita al no estar presente ninguna autoridad.

Vulneraciones a su seguridad, con acciones revictimizantes e insensibles, son algunas de las denuncias que se suman a lo ya expuesto el día de ayer durante la jornada en que se abrieron las puertas de este sitio en donde también estuvieron presentes familiares de distintos estados del país y quienes esperaban obtener información o que se les permitiera incluso participar en los trabajos.

Así, CEPAD destaca que la visita pública tuvo deficiencias en la preparación logística, que vulneraron la salud física y mental de las familias de personas desaparecidas.

"Desde el inicio hubo falta de coordinación en cuanto a las actividades realizadas y escaza información en términos del desarrollo de la visita además, no se compartió en ningún momento un informe o alguna lectura de las actividades realizadas en materia de búsqueda o investigación en el lugar del hallazgo", expuso.

Chimiak añade que la Fiscalía General de la República (FGR) debe garantizar una investigación donde las familias participen efectivamente y con respeto a la dignidad de las familias buscadoras.

"Exigimos la rendición de cuentas inmediata y la no repetición de los hechos considerando la visita que se llevó el día de ayer en el Rancho Izaguirre para que las autoridades a futuro estén a la altura de la seriedad y gravedad de los procesos y que puedan permitir la participación de las familias en condiciones dignas, adecuadas y previamente planificadas y organizadas, además de coordinadas entre las instancias involucradas".

Finalmente también destacan la falta de compromiso de las autoridades al prometer su asistencia para luego no acudir con las familias, ni de parte de la Fiscalía Estatal ni de la FGR en donde se esperaba que asistiera el titular, Alejandro Gertz Manero.